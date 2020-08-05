Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи стали 85 проектов

05.08.2020, 19:48, Новости дня

Утверждены 85 интернет-проектов, которые получат поддержку от государства в рамках реализации проекта «Цифровая культура» по нацпроекту «Культура».

Проекты утвердил наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Это уже второй отбор заявок в этом году. Нынешние проекты отобраны из более чем четырех сотен заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».

На первом этапе каждую заявку по 10-балльной шкале оценивали специалисты ИРИ, а также независимые эксперты от индустрии; затем Конкурсный комитет сформировал список из 85 проектов, который окончательно утвердил наблюдательный совет.

«Жюри отобрало на 20 проектов больше, чем было в первую волну конкурса, кроме того в этот раз у нас очень сильная региональная составляющая – 40 проектов, то есть почти половина, будут реализованы в субъектах. В лидерах – Московская область, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, есть проекты из Камчатского, Красноярского, Ставропольского края, Крыма. Искренне надеемся, что в условиях кризиса наша поддержка станет подспорьем для небольших студий и производителей контента», – отметил руководитель ИРИ, комментируя итоги второй волны конкурса.

«В рамках второй волны мы изменили и усовершенствовали систему отбора, например, у нас появилось обязательное наличие у конкурсантов презентации проекта и видеообращения. Это позволило, с одной стороны, добиться существенного повышения качества и проработанности заявок, а с другой – уменьшения их числа и соответственно нагрузки на экспертов», – подчеркнул гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Говоря в целом о проектах-победителях, он отметил, что среди них много мотивирующего и профориентирующего контента, в том числе о современных профессиях, волонтерах, проблемах молодежи.

«В рамках нашей новой тематической линии, посвященной проблемам молодежи будет создан контент, который, как мы рассчитываем, поможет государству бороться с деструктивными течениями типа АУЕ, различными суицидальными группами. В этих проектах молодежь не боится говорить о проблемах, которые у них возникают, это важно, потому что с аудиторией, на которую мы ориентируется, должны говорить их сверстники», – говорит Антон Ключкин.

Говоря об использовании популярных форматов, гендиректор ИРИ рассказал, что создатели одного из проектов проведут архитектурный конкурс достопримечательностей РФ в игре-песочнице Minecraft, который будет транслироваться на популярном ресурсе Twitch.

Кроме того, отдельно было выделено направление подкастов. Среди победителей их шесть, на самые разные темы – от роли российских изобретателей в создании интернета и профессиях будущего, до взгляда иностранцев на Россию, ее традиции и культуру.

Также ожидается несколько перспективных сериальных проектов, в том числе по мотивам повести фантаста Олега Дивова «Молодые и сильные выживут», ряд проектов о Великой Отечественной войне и проектов в набирающем популярность формате молодежных дебатов.

Прием заявок второй волны конкурса ИРИ проходил с 20 апреля по 20 мая 2020 года. Всего участниками было подано 422 заявки из них до экспертизы допущено 299.

В рамках совершенствования системы отбора были обновлены тематические линии, в частности, появилось направление, посвященное проблемам молодежи. Экспертиза стала многоэтапной: проекты оценивались по формальным критериям, по содержанию, по стоимости, по соотношению стоимости к ключевым показателям эффективности. Обязательным стало наличие презентации проекта и видеообращения. Участие заявленных в проекте звезд и медийных персон также подтверждалось документально. Руководитель проекта, режиссер, сценарист должны были предоставлять письменное подтверждение или видеообращение о своем участии.

Кроме того, появилось ограничение по количеству проектов от одного участника – не более трех, а также по стоимости одного проекта в зависимости от категории. «Видеоконтент» – не более 60 млн рублей, «Блогосфера» – не более 30 млн, «Спецпроекты в интернет-СМИ» – не более 20 млн, «Игры и ПО» – не более 10 млн.

К экспертизе были привлечены сотрудники как крупных профильных компаний, так и только начинающих завоевывать рынок. Среди них – представители телекомпаний, крупнейших информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры.

Оценка проектов проходила по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Тематические направления второй волны – «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».