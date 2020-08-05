 

Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

05.08.2020, 19:48, Новости дня

Российский истребитель Су-27 осуществлял перехват американских самолета-разведчика RC-135 и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon над Черным морем, информирует Минобороны.

Инцидент произошел в среду, две воздушные цели были зафиксированы над нейтральными водами Черного моря, они двигались в стороны российской границы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», – добавили в министерстве.

Предыдущий перехват над Черным морем проходил 31 июля. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27 и 30 июля. 30 июля Су-27 поднимался в воздух для перехвата над Черным морем стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.





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