Криклий заявил, что с полицией охраны обсуждается возможность усиления безопасности в ночных поездах

05.08.2020, 19:47, Новости дня

В ночных поездах могут усилить меры безопасности, сейчас об этом ведутся обсуждения с полицией охраны. Об этом на брифинге 5 августа сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Что касается безопасности [в поездах], сейчас с полицией охраны обсуждается, сколько это будет стоить, или военизированные подразделения, которые есть в “Укрзалізниці”, – кто из них сможет и какова будет стоимость для “Укрзалізниці”. Но речь идет исключительно о ночных поездах, потому что и согласно европейскому опыту, и мировому, нет в каждом вагоне по представителю правоохранительных органов, потому что это настолько дорого, что или на стоимости билетов может сказаться, чего точно не хотелось бы делать, или это финансирование из бюджета, а это немалые дополнительные расходы, которые – я не уверен, что сейчас рационально предусматривать”, – заявил министр.

По словам Криклия, нужно обеспечить проводников средствами защиты для самообороны.

“Ну и чтобы лучше была настроена коммуникация между правоохранительными органами и проводниками. Чтобы на ближайшей станции ожидали [правоохранители], чтобы были тревожные кнопки”, – сказал Криклий.

Комментарии министра прозвучали на фоне инцидента с журналисткой Анастасией Луговой, нападение на которую произошло в ночь на 31 июля в поезде “Мариуполь – Киев”. По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика. У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетнему сыну пострадавшей Захару требуется помощь психолога.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

“Укрзалізниця” принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов. Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами “Укрзалізниці”. По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

4 августа в “Укрзалізниці” сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

“В ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки – Стыковая, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место”, – утверждали в пресс-службе “Укрзалізниці”.

Компания компенсирует пострадавшей расходы на лечение, сказал директор по пассажирским перевозкам “Укрзалізниці” Александр Толкачев.