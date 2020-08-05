Главная конкурентка Лукашенко отреагировала на слова о “трех несчастных девчонках”

05.08.2020, 19:43, Разное

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии отметила, что не видела его обращение к народу полностью. Однако слова, которыми глава государства назвал ее вместе с соратницами тремя несчастными девчонками, – слышала.

Светлана Тихановская сказала, что он не был далек от истины. “О том, что три девчонки, ну не соврал же… Три боевые подруги, три соратницы – так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин”, – высказалась соперница Александра Лукашенко.

Напомним, супруг Светланы Тихановской, белорусский блогер Сергей Тихановский сам хотел баллотироваться на выборах, но был арестован. Отметим, что многие граждане Белоруссии поддерживают конкурентку действующего президента.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukashenko_president) 25 Апр 2019 в 3:29 PDT

Выборы главы государства в Белоруссии состоятся 9 августа.

Сторонники кандидатов в президенты страны Валерия Цепкало и банкира Виктора Бабарико объединились вокруг политического активиста Светланы Тихановской.

Как писали “Дни.ру”, 4 августа Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к парламенту и народу. Значительная часть выступления президента была посвящена отношениям с Россией. Глава государства раскритиковал нашу страну, заявив, что Москва “променяла братские отношения на партнерские”.