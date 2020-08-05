 

Добровинский хрюкнул в ответ Ефремову (видео)

05.08.2020, 19:43, Разное

Ранее Александр Добровинский рассказал журналистам, что Михаил Ефремов на недавнем заседании вел себя достаточно тихо и “похрюкивал”. Такие слова не понравились актеру. На слушании 5 августа Михаил Олегович отметил, что вовсе не обиделся, но его несовершеннолетние дети, общаясь с ровесниками, узнают новости о материалах скандального дела.

После заседания Добровинский во время общения с представителями СМИ решил пошутить. Он громко хрюкнул, из-за чего журналисты засмеялись. Один из корреспондентов спросил: “Это ваш ответ Ефремову?”. На что юрист пояснил, что таким образом ответил фанату футбольного клуба “Спартак”, каким считает себя сам актер. “А если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?!” – цитирует адвоката Life.ru.

Александр Андреевич также сообщил, что в деле Ефремова пять томов. “Это совсем немного”, – считает защитник семьи погибшего в ДТП Захарова. На следующем заседании Добровинский представит видео, на котором можно увидеть, как Михаил Олегович покидает свой автомобиль после аварии.





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