Лучший подарок: Джейсон Момоа отреставрировал любимую машину своей супруги Лизы Боне

05.08.2020, 19:35, Разное

Кто-то дарит дамам сердца цветы, бриллианты или новую сумку Birkin, а вот в семье актера Джейсона Момоа и его супруги Лизы Боне в почете другие подарки – вещи, ценные благодаря воспоминаниям и связанным с ними событиям. Именно поэтому недавно Джейсон решил сделать возлюбленной щедрый подарок – и полностью отреставрировал старый “Мустанг” Лизы при помощи своих друзей. А получившимся результатом затем поделился на своем YouTube-канале.

Это ее первая машина, “Мустанг” 1965 года, она купила ее в 17 лет. И я понимаю, что мы не сможем повернуть время вспять и вернуть ей прошлое, но мы точно можем собрать эту машину заново,

– говорит Джейсон в начале ролика, показывая покореженную, ржавую и побитую временем машину. Затем актер отвозит ее в гараж к своим друзьям, и те начинают чинить, красить и оснащать авто новыми техническими приблудами. Джейсон и его сын Накоа-Вулф в этом процессе участия не принимают, но они первыми приходят посмотреть на получившийся результат.

“Мустанг” до преобразования Джейсон с сыном

Оказаться на пассажирском сиденье вместе с моей женой в ее любимой машиной… Чтобы наши дети ехали сзади… – я так взволнован и хочу поскорее увидеть ее лицо. Мы прошли долгий путь, чтобы оказаться в этом моменте,

– говорит актер на видео перед решающим моментом “смотрин” авто. Но беспокоиться не приходится: получившимся результатом Лиза осталась более чем довольна. Актрисе понравилось, что из ее машины не стали делать гламурное нечто, а просто перекрасили ее в стильный черный. “Блестяще, но не вычурно”, – прокомментировала Лиза.

Лиза Боне и Джейсон Момоа с другом актера Новый “Мустанг”

А после они вместе с Джейсоном укатили в закат на перерожденном “Мустанге”.

Напомним, Джейсон Момоа и Лиза Боне познакомились еще в 2005 году и встречались 12 лет, прежде чем сыграли свадьбу в 2017-м. При этом дети у пары появились еще в первые годы их романа: 23 июля 2007 года на свет появилась Лола Аойлани Момоа, а 15 декабря 2008 – родился Накоа-Вулф Момоа. Джейсон также поддерживает отношения с дочкой Лизы от первого брака – актрисой Зои Кравиц – и близко дружит с первым мужем Боне – музыкантом Ленни Кравицом. Яркое тому подтверждение: Ленни одним из первых поздравил Джейсона с его недавним днем рождения 1 августа. “Одна семья, одна любовь” – написал музыкант и поделился снимком, на котором он и Джейсон стоят в обнимку.

Ленни Кравиц и Джейсон Момоа