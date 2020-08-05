Стас Пьеха: что такое семейные легенды и к чему они приводят

05.08.2020, 19:35, Разное

“Мы, Ивановы, всегда побеждаем и никогда не сдаемся”, “Мы, Петровы – труженики и всегда держимся вместе”, “Мы, Сидоровы – герои, бьемся до последнего”. У большинства семей есть свой набор представлений о том, кем они являются. Это принято называть “семейными легендами”. Семейные легенды, или мифы, – это один из механизмов, на которых базируется семейная дисфункциональность. Это то, что помогает членам семьи поддерживать ее некий идеальный образ. Люди, следующие этим установкам, зачастую вырастают с недоверием к себе, неумением распознать свои реальные достоинства, с постоянной самокритикой и самобичеванием.

Мифы – это некий защитный механизм. Они передаются из поколения в поколение. Возможно, определенный миф, существующий в семье, был сформирован двадцать поколений назад. И, вероятно, тогда эта конструкция действительно соответствовала реальности. Но со временем она превратилась в некий щит, чтобы скрыть то, что на самом деле происходит внутри семьи. Как правило, если семья слишком навязчиво что-то транслирует в общество, это говорит о том, что есть большие расхождения с этим ярким образом. А когда люди прикрываются очень положительным амплуа, которое сами себе создали, скорее всего, это значит, что они боятся, что люди увидят их темную сторону – в которой, на самом деле, нет ничего плохого. Но так как они сами считают это постыдным и переживают, что общество их не примет, они неосознанно придумывают и показывают эту невероятную легенду. Со временем для семьи становится социальной нормой предавать свои истинные нужды и потребности, транслируя эту легенду.

В моей семье основная легенда идет скорее из социума. Это миф о том, что женщины в моей семье – особенно бабушка – являют собой некое божество, ушедшее в народ. Эта легенда, конечно, существует и до сих пор – что она “не от мира сего” – вот настолько Эдита прекрасная. Но никто же никогда и не знал ее как обычного человека со своими сложностями, проблемами, несовершенствами – такими, которые есть у любого человека. И как раз-таки бабушка ввела и еще одну легенду – про идеальный образ ее отца, которого она потеряла, когда ей было 4 года. Этот идеальный образ впоследствии был спроецирован на меня – а я оказался уж совсем не идеальным и с этим образом “не справлялся”.

Следование семейным легендам приводит к болезням. Нередко соблюдение мифа может и частично совпадать с какими-то реальными внутренними потребностями отдельно взятой личности, но чаще всего оно противоречит. При этом есть внутренний блок на то, чтобы являть свои реальные чувства и потребности – потому что есть легенда и надо двигаться исключительно в ее рамках.

Постоянное подавление своих реальных потребностей, мотивов и настоящих чувств приводит к физическим заболеваниям. Это называется психосоматическими заболеваниями – причем нередко они тяжелые (сосудистые, онкология и тд.).

Как правило, на уровне психики люди, которые часто идут против своей природы, исходя из этой легенды, также страдают и в отношениях, и на работе. Им настолько не по силам жить в этом придуманном амплуа, что жизнь для них становится слишком сложна. Поэтому эти люди часто изолируются от общества, начинают избегать общения – вплоть до суицидальных состояний. Они постоянно переедают, “зарабатывают” любые формы зависимости – делают все возможное для того, чтобы продолжать играть эту семейную и социальную роль, потому что сложно соответствовать тому, чем ты не являешься на самом деле.

Чтобы распознать наличие в семье легенды, имеет смысл проанализировать это на бумаге и задать себе вопросы по каждому отдельному члену семьи: чем он занимался? Как себя вел? Допускал ли частое употребление спиртного? Допускал ли грубое отношение к вам? Критиковал ли он вас? Игнорировал ли? Применял ли какое-то физическое насилие? Это очень неприятный и болезненный процесс, потому что близкие люди на всех уровнях – и гормонально, и физически – воспринимаются нами как некое божество, особенно если это мама или отец. Поэтому необходимо на время психологически “отсоединиться” от них и попробовать описать ту реальность, в которой вы находились, а потом сравнить с тем, что пропагандировалось в доме или как семья себя преподносила в обществе.

То есть сначала надо озвучить эту легенду, потом прописать на бумаге. После этого очень явным становится то, что легенда служит прикрытием чего-то совсем иного. Как правило, она служит очень мощным отрицанием и некой красивой оболочкой, прикрывающей внутренность, которая, возможно, далеко не так привлекательна.

Отказ от семейной легенды – это так называемое “отделение” от своей семьи – но здоровое отделение, с любовью и без обвинений. Это понимание, что биологически я часть своей семьи и испытываю к ней теплое чувство любви, привязанности, но я – не есть моя семейная легенда. Приведем пример (пример гипотетический, не о моей семье): я – не алкоголизм своего отца, не религиозное насилие своей бабушки, я не трудоголизм мамы и не безразличие деда. Я – отдельный человек со своим внутренним компасом того, что именно хочу. Когда человек начинает отказываться от семейной легенды, он как бы постепенно отделяется от этой дисфункциональной структуры. Он, как и прежде, остается членом семьи, но уже в здоровом смысле этого слова.

Советовать, что сделать, чтобы отказаться от семейной легенды – невежественно с моей стороны. Могу сказать за себя, как лично я отделяюсь от своего семейного мифа, от надуманного “величия семьи”, чтобы не считать себя слишком недостойным и маленьким, чтобы постоянно не гнобить себя за это.

Во-первых, я работаю с психологом в отношении моей семейной дисфункциональности. Помимо этого, использую некие аффирмации: встаю перед зеркалом и вслух одобряю себя. Во-вторых, я работаю со сложными психологическими структурами. Внутри каждого из нас есть ребенок, любящий родитель и критик. Я провожу письменный самоанализ, чтобы четко увидеть, где говорит голос внутреннего критика. Именно он толкает меня на какое-то неуправляемое поведение, страдание и самобичевание. Сделав самоанализ, я начинаю понимать, что голос внутреннего критика – это не реальность, потому что, помимо него, есть еще и другая моя сторона, которая меня любит и ценит. А внутренний критик включается только на определенные триггерные ситуации. Возможно, это идет из детства, возможно, из подросткового возраста, возможно, это заложено во мне генетически, но это существует и с этим нужно учиться справляться. Самоанализ – это работа по взращиванию любви к себе.

Человек, который не умеет любить себя, который живет, исходя только из семейной легенды, не может быть счастлив по определению, даже если семья хорошая (одно другого совершенно не исключает). Он должен узнать, полюбить и обрести себя настоящего – таким, какой он есть. Это единственный путь к тому, чтобы освободиться от оков, которые ограничивают уже на протяжении многих поколений.