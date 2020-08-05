Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко

05.08.2020, 19:30, Новости дня

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Интервью записали в Президентском дворце в Минске, в зале, где в феврале 2015 года проходили переговоры по Минским соглашениям, сообщается на сайте издания «Гордон».

Запись прерывалась на телефонную беседу Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Я ему [Зеленскому] сказал, что Гордон – отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: «Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем». Передавал привет», – приводятся слова белорусского лидера после беседы с Зеленским.

В разговоре с украинским телеведущим Лукашенко рассказал об отношениях между Минском и Киевом, о российском лидере Владимире Путине, о нынешнем украинском президенте, о задержанных под Минском россиянах, о предстоящих выборах в стране и о дебатах с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Украинский журналист Дмитрий Гордон ранее не раз выступал с резко антироссийскими заявлениями. Так, он в оскорбительном ключе отзывался о «поклонниках русского мира», полагая, что на Украине им нет места.

Кроме того, он предлагал способ, который, по его мнению, поможет «вернуть» Крым и Донбасс под контроль Киева. При этом, считает Гордон, Крым и Донбасс «постоянно мучают Украину своими требованиями и своим русским миром».

Гордон заявлял, что победа Адольфа Гитлера во Второй мировой войне обернулась бы «большим благом» для советских людей, Украина стала бы «аграрной немецкой республикой». Также Гордон выражал уверенность в том, что строительство «Северного потока ­– 2» никогда не завершится из-за позиции Вашингтона.

Неоднократно вступал в заочную полемику с российским теле- и радиоведущим Владимиром Соловьевым. Соловьев, со своей стороны, называл Гордона «негодяем и мерзавцем» и подчеркивал, что украинский журналист «поддерживает людей, которые ведут братоубийственную войну».

Соловьев заявлял, что не стал бы общаться с Гордоном, поскольку тот является «специалистом по допросам СБУ». Речь идет о майском интервью, которое украинский телеведущий взял интервью у бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Впоследствии украинский журналист заявил, что готовил интервью совместно с СБУ, а его общение с собеседниками является «допросом». Блогер Анатолий Шарий высмеял попытки Гордона оправдаться за интервью.

Между тем, согласно опросу, который проводился в конце 2019 года, Гордону доверяют почти треть украинцев.