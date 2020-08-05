Мнение: Что же взорвалось в Бейруте и сравнимо ли это с Хиросимой

05.08.2020, 19:29, Разное



Взрыв, кстати, похож на Деда Мороза из психоделического фильма ужасов.

Вот интересно и связно изложенная версия взрыва в Бейруте. Уверяют, стало быть, что к взрыву в в примерно две килотонны (для сравнения: Хиросима – это примерно 15 килотонн) привела цепочка каких-то немыслимых совпадений и случайностей. Удивительно! Как, например, изначально безопасная сухая селитра могла настолько “удачно” отсыреть?! Ну ладно, читаем:

“Простите за детали, но я почитал про Бейрут и взрыв в Бейруте. Каждая новая подробность – просто адский ад.

Прокомментирую словами моего хорошего знакомого и сотрудника, химика и взрывотехника, по этим вопросам не совсем ко мне… А вот про задержание судна это уже я в курсе истории, в 2014 году пересекался по работе.

00. Шло судно с азотными удобрениями, аммиачной селитрой. 2750 тонн. Обычное судно, каких тысячи. Из-за поломки попало на рейд Бейрута и…. террористы из Хезболла, не разбираясь, что аммиачная селитра бывает разная (для взрывчатки это одно, а для удобрений это другое) пролоббировали задержание судна. Но потом обнаружили, что для аммонала нужно груз сушить, мешать с алюминием, тротилом и гексогеном, снова увлажнять, а в кустарных условиях это не особо возможно, но было уже поздно

0. Российский бизнесмен, владелец груза, отдал судно, груз и денег, но выкупил экипаж. А селитра, которая на самом деле в таком виде НАХРЕН не нужна для военных целей, осталась тухнуть в бейруте

1. Аммиачная селитра, с целью безопасности, перевозилась сухой. При высокой влажности она горючая и взрывчатая. Специальный гель в составе делал ее безопасной на момент погрузки на склад конфиската. Но склад с перепадами температуры и без кондиционирования позволил ей равномерно напитаться влагой и стать отличной взрывчаткой. Местные чиновники сами подготовили себе бомбу.

2. Аммиачная селитра сама по себе взрывчата, но не настолько. Сухая гранулированная селитра горючая, но не взрывчатая. Ее нужно или хорошо жечь или воспользоваться детонатором… А вот влажная пористая аммиачная селитра обладает высокой чувствительностью к ударно-волновому импульсу, то есть ЕБАНЁТ при наличии детонатора. Ну или при большом пожаре, но там должно долго и успешно гореть. Итак,всё еще было хорошо, но…

3. На тот же склад выгрузили огромную партию китайских петард… ПЕТАРД. К аммиачной селитре, влажной как адский ад, которая ждала именно этого. Петарды и стали детонатором. С той секунды вопрос взрыва стал вопросом времени. Мало того, рядом на складе было топливо. ТОПЛИВО!!! почти 47 тысяч тонн. Весь этот набор, в случае длительного горения топлива на момент детонации аммиачной селитры, формировал некий аналог АСДТ – смесевого взрывчатого вещества, эффективность взрыва которого в среднем составляет примерно 80 % от тринитротолуола (тротиловый эквивалент составляет 0,8)…Ну пусть даже 0.5, в данном случае

4. Кто-то додумался пользоваться газосваркой на складе с взрывчаткой… Тут вопросов у меня вообще нет. Ну мог бы курить при заправке машины, тоже тема… При этом на складе взрывчатки система пожаротушения была ВОДЯНАЯ…

Без обид, но ливанцы всё сделали сами… 2750 тонн получившегося АСДТ взорвались с мощностью в +/- 2 килотонны…”.

Что ж, возможно, что Израиль в данном случае ни при чем.