«Это похоже на лесной пожар»: ученые отказываются от прогнозов «второй волны» COVID-19

05.08.2020, 19:25, Разное



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Респираторные инфекции, к которым также относится SARS-Cov-2, имеют сезонный характер, поскольку низкая температура способствует укреплению защитной гелеобразной оболочки вируса, которая быстро высыхает при жаркой погоде. Чем прочнее оболочка, тем более «живуч» вирус. Как и грипп, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и может протекать бессимптомно, поэтому в начале пандемии ученые предполагали, что пандемия будет развиваться по тому же сценарию, что и пандемия «испанки». Однако после того, как показатели заболеваемости резко выросли в летние месяцы во всех странах, где были сняты ограничения, стало очевидно, что коронавирус — это не сезонная инфекция.

«Нам всем пора понять, что вирус не зависит от времен года. Скорее всего, пандемия будет идти одной большой волной», – заявила на прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ( Margaret Harris).

По мнению исследователя Принстонского института окружающей среды (Princeton’s Environmental Institute) Рэйчел Бейкер (Rachel Baker), коронавирус не зависит от сезона, поскольку это новая инфекция, которая только начала распространяться в популяции. Поэтому решающим фактором спада заболеваемости является иммунитет, а не климат или время года. Ученый считает, что теплая погода начнет влиять на инфекцию лишь после того, как большая часть населения приобретет коллективный иммунитет и станет более устойчивой к вирусу.

«Возможно, через два-три года коронавирус приспособится к классической сезонной схеме с пиком заболеваемости в зимние месяцы», – сказала Бейкер.

В апреле директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний (CIDRAP) в Миннесоте Майкл Остерхольм (Michael Osterholm) прогнозировал волнообразное развитие пандемии, также по аналогии с «испанкой».

«Весной мы ожидали, что пандемия будет идти волнами со спадом и подъемом заболеваемости, который не будет зависит от человеческого поведения, как это случалось с пандемиями гриппа. Но сейчас нет никаких доказательств тому, что заболеваемость будет снижаться в зависимости от сезона. Это больше похоже на лесной пожар, который ищет дрова из человеческих жизней», – сообщил эпидемиолог.