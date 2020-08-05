 

В Москве задержали проректора МГУ

05.08.2020, 19:23, Разное

Лишившийся своей должности проректор МГУ Алексей Гришин был задержан в Москве и доставлен в Саранск, передает URA.Ru. Внимание правоохранительных органов он привлек из-за сомнительной сделки, которую провернула связанная с ним фирма.

До 4 августа Алексей Гришин занимал должность проректора управления материально-технического и организационного обеспечения МГУ. Однако уже 5 августа его имя пропало с официального сайта учебного учреждения. Также он был министром строительства Самарской области.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / 40-летняя звезда “Содержанок” Александра Ребенок ждет малыша

14.07 / Наталия Орейро удивила подписчиков в Instagram обнаженным архивным снимком

12.07 / Экстрасенс-таролог развеял слухи о браке Бондарчука с Паулиной Андреевой

03.07 / “Фотосессия”: Сергей Шнуров и группировка “Ленинград” представили новый клип с участием Тети Моти

15.07 / Мнение: Лазеры в Святой Софии и разграбление Константинополя

01.07 / Мнение: Возвращение валюты в банки, продление Турецкого потока и почему Россию исключили из G8

20.07 / “Лихие” 1990-е заложили основы сегодняшней России Владимира Путина

29.06 / Удаление грудных имплантатов может улучшить самочувствие женщины

03.07 / Ляйсан Утяшева рассказала Ивану Урганту о семье, любимых играх сына Роберта и своем необычном хобби

07.07 / Позднесоветская Америка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска