Под Москвой приемный отец утонувшего мальчика умер от переживаний

05.08.2020, 19:23, Разное

Вся страна с замиранием сердца следила за поисковой операцией в окрестностях села Осташово в Волоколамском районе Московской области. Там без вести пропал десятилетний мальчик страдающий атипичным аутизмом. К сожалению, его нашли мертвым.

Его приемный отец, 53-летний бывший полицейский, был измотан двумя днями поисковой операции и, получив трагические новости, отправился спать. Утром жена не смогла его разбудить. Прибывшие на место врачи констатировали смерть от инфаркта, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

Близкие семьи думают, что мужчина сильно переживал и возлагал ответственность за произошедшее с пасынком на себя. В день его исчезновения он забыл закрыть на замок входную дверь, что и позволило ребенку убежать гулять в одиночестве.