Диетолог Антонина Стародубова рекомендует употреблять дыню для поднятия настроения

05.08.2020, 19:17, Разное

Диетолог Антонина Стародубова порекомендовала употреблять дыню для поднятия настроения. Плод богат витаминами и микроэлементами, положительно воздействующими на состояние нервной системы.

Дыня богата витаминами А, С, В, Е, фолиевой кислотой, бета-каротином, калий, магнием, фосфором, кобальтом, кремнием, тиамином, токоферолом, серой, рибофлавином, железом, марганцем, ретинолом, аскорбиновой и никотиновой кислотой. Благодаря таким компонентам бахчевая культура получила антиоксидантные свойства. Еще Авиценна называл дыню “Даром Божьим”, оценив ее полезные качества.

По словам главного диетолога российской столицы, потребление дыни способствует улучшению настроения, нормализации желудочно-кишечного тракта, а также благотворно отражается на сердечно-сосудистой и нервной системах. Продукт рекомендуется есть в целях профилактики онкологических заболеваний, атеросклероза, запоров, мочекаменной болезни. Она помогает очистить организм от токсинов и шлаков, снизить уровень “плохого” холестерина, улучшить состояние при анемии, нормализовать функционирование печени. В день достаточно съедать два-три кусочка мякоти плода, если есть больше могут появиться лишние килограммы, отметила Стародубова.