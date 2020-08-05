Мнение: «Не делай революции», родственники чиновников в вузах и Фейсбук против Академии наук

05.08.2020, 19:11, Разное

1. Удивительно современно звучит сейчас «Письмо внуку» Ивана Савина, которое он написал в 1927 году. Перевести бы его на английский и показать американцам, да уж они, конечно же, не станут читать.

Не делай революции, сын.

…Мы, то есть все те, кто отошел уже в вечность, – сходи сегодня ко мне на могилу и принеси цветов, только не красных, – мы всю жизнь свою ныли. Смешно сказать: пережарит ли кухарка жаркое, падут ли на 0,003 акции какого-либо банка, случайно купленные и полузабытые, немного суше, чем обычно, поздоровается она? – мы неизменно ворчали: “Ну и жизнь! Вот бы кто-нибудь перевернул ее вверх дном!” Теперь ее перевернули. Кажется, надолго.

Десятый год, мировые акробаты, стоим на голове у края черной бездны, бывшей когда-то Россией. И только теперь, только блестя налитыми кровью глазами, мы поняли наконец, что “ну и жизнь!” была настоящей жизнью, что мы сами превратили ее в скачку с препятствиями на сомнительный приз, пробили голову нашему прошлому, выкололи глаза у будущего, оклеветали самих себя. Еще в школе ты читал в учебнике истории, что вторую русскую революцию – некоторые называют ее “великой” – подготовили социальные противоречия и сделали распустившиеся в тылу солдаты петербургского гарнизона.

Не верь!

Революцию подготовили и сделали мы. Революцию сделали кавалеры ордена Анны третьей степени, мечтавшие о второй, студенты первого курса, завидовавшие третьекурсникам и наоборот: штабс-капитаны до глубины души оскорбленные тем, что Петр Петрович уже капитан, добродетельные жены, считавшие верность занятием слишком сладким и жены недобродетельные, полууверенные в том, что изменять своим мужьям – довольно горько, учителя математики, презиравшие математику и всем сердцем любившие что-нибудь другое, судебные следователи, страстно мечтавшие быть послезавтра прокурорами. Революцию сделали те, кто хныкал с пеленок до гроба, кто никогда и ничем не был доволен, кому всего было мало, кто в девяноста девяти случаях из ста жаловался, брюзжал и ругался так сказать – по инерции… А сделав революцию, мы с безмерной болью – ты не поймешь этой боли, милый мой – убедились, что у нас была не воображаемая, не мифическая, а действительная жизнь, теплая, ласковая, богатая, чудная жизнь. Теперь ничего нет, мы сами себя ограбили… Не ной, не хныкай, не брюзжи, чтобы не очутиться у разбитого корыта, как твой вздорный дед. Не опрокидывай жизни вверх дном! И не делай революции…

2. За 5 лет на несколько миллионов российских чиновников выявлено целых 100 случаев поступления их детей в вузы вне конкурса:

https://lenta.ru/news/2020/08/03/education/

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора. За последние пять лет по нему обучение было предоставлено более 100 членам семей госслужащих, на их образование государство потратило десятки миллионов рублей, выяснили «Важные истории» совместно с «Трансперенси Интернешнл — Россия», «Новой газетой» и студенческим журналом DOXA.

В рамках целевого набора нуждающаяся в специалистах государственная структура может послать любого человека по своему усмотрению на учебу, предоставить ему жилье и дополнительную стипендию. Взамен после окончания учебного заведения выпускник обязан проработать на ведомство три года. От 10 до 30 процентов бюджетных мест в российских университетах распределяется через такую схему, на некоторые специальности берут только по целевому набору.

Журналисты, студенты и расследователи проанализировали открытые данные о целевом поступлении с 2015 по 2019 год в 15 российских вузов (МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МГЛУ, ВГИК, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ). Фамилии более трех тысяч зачисленных абитуриентов сверялись с информацией о семьях чиновников. В итоге было обнаружено 102 случая поступления на учебу человека, чей родственник возглавлял госструктуру или был связан с ней. При этом некоторые студенты не доучились до конца или не отработали положенный срок в ведомствах.

3. Читатели пишут:

Фейсбук цензурирует посты Комиссии по борьбе с лженаукой Российской Академии Наук:

https://www.facebook.com/alexander.sergeev.129/posts/10222727651035973

Состав Комиссии чрезвычайно авторитетный, это реальные учёные:

http://klnran.ru/about/sostav/

Никого более авторитетного по научным вопросам в России — нет.

Лично я полагаю, что нашим учёным следовало бы проявлять меньше ригидности. Насквозь политизированный Фейсбук давно уже не является подходящим местом для научных или даже для научно-популярных статей. Да, Фейсбук знаком и привычен, но бороться в нём с лженаукой нельзя, в том числе и из-за неудобного для читателей формата сообщений. Предвосхищая очевидную идею: ни Телеграм, ни ТикТок также не подойдут для научных целей. Разместить нормальных размеров статью и дать возможность читателям её обсудить можно, например, в Живом Журнале или на Яндекс.Дзене.