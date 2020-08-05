Личное: Врачебная тайна
05.08.2020, 19:10, Разное
Либеральную общественность всколыхнул законопроект о частичной отмене врачебной тайны, который сейчас проходит стадию общественного обсуждения.
Что ж, давайте обсудим — нужна ли тайна?
Суть, в переводе с бюрократического на русский в том, что теперь ваш геморрой окажется в общей базе данных.
Консилиум: сифилис или туберкулёз? Фото: Соцсети
К базе, как я поняла, будут иметь доступ различные хакеры. Сколково, фонды и так далее, чтобы эффективнее отслеживать статистику.
То есть, опасаются общественники, все диагнозы могут стать известны обществу.
Соседям. Любовникам. Блогерам и журналистам.
Что я думаю по этому поводу? Во-первых, причин для паники я не вижу. Ну, будут фонды работать с массивами больших данных, и что?
Твой панкреатит, сифилис, трихоманада никого ведь не интересуют, а данные обезличены. Никакими хакерами тут не пахнет.
Во-вторых, лично я за то, против чего негодуют общественники. На мой взгляд, диагнозы вообще защищать не стоит.
Объясню свою позицию: ты приходишь в больницу, а врач сидит и гадает, чем ты на самом деле больна.
Вполне возможно, что лет 10 назад ты обращалась к психиатру с депрессией. Он её кое-как полечил, а сегодня у тебя — цирроз.
Врач вполне разумно спрашивает: бухаешь, собака? А ты ему: нет, только по праздникам, да и то — не более стакана за раз.
А между тем, депрессия 10 лет назад была симптомом «ласкового убийцы» — гепатита С, а уже сейчас эта болезнь довела тебя до цирроза.
Врач сегодня тебе говорит: не бросишь пить — подохнешь, хотя тебя нужно лечить не от запоя, а сажать на современные интерфероны.
Сильно всё упросила, но вы поняли суть, да?
А будь единая база, электронная карта, где отмечены все ваши обращения в больницы и медцентры, врач намного быстрее и качественнее поставил бы вам диагноз. И лечил бы вас намного успешнее.
А вдруг у меня триппер или три аборта в прошлом, возражает тут либерал. А если триппер, я отвечу, то эти данные вообще должны быть открыты.
Вот лично я не хочу трахаться с человеком, у которого венерическое заболевание было. Простите, но я имею на это право? Имею.
Так почему диагноз сифилитика закон сейчас защищает? А меня, у которой нет сифилиса, закон не бережёт?
Мне кажется, что я важнее для государства, чем развратник, подцепивший заразу, совокупившись со жрицей Венеры.
Я бы сделала медицинские карты всех граждан открытыми для:
1) врачей
2) родственников
3) половых партнёров (с разрешения другого партнёра).
Я бы свою карту показала вышеперечисленным гражданам. А вот человек с открытой формой туберкулёза или женщина, которая всю жизнь предохранялась абортами — вряд ли.
Что думаете?
Источник: Лена Миро
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