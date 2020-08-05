Личное: Врачебная тайна

05.08.2020, 19:10, Разное

Либеральную общественность всколыхнул законопроект о частичной отмене врачебной тайны, который сейчас проходит стадию общественного обсуждения.

Что ж, давайте обсудим — нужна ли тайна?

Суть, в переводе с бюрократического на русский в том, что теперь ваш геморрой окажется в общей базе данных.



Консилиум: сифилис или туберкулёз? Фото: Соцсети

К базе, как я поняла, будут иметь доступ различные хакеры. Сколково, фонды и так далее, чтобы эффективнее отслеживать статистику.

То есть, опасаются общественники, все диагнозы могут стать известны обществу.

Соседям. Любовникам. Блогерам и журналистам.

Что я думаю по этому поводу? Во-первых, причин для паники я не вижу. Ну, будут фонды работать с массивами больших данных, и что?

Твой панкреатит, сифилис, трихоманада никого ведь не интересуют, а данные обезличены. Никакими хакерами тут не пахнет.

Во-вторых, лично я за то, против чего негодуют общественники. На мой взгляд, диагнозы вообще защищать не стоит.

Объясню свою позицию: ты приходишь в больницу, а врач сидит и гадает, чем ты на самом деле больна.

Вполне возможно, что лет 10 назад ты обращалась к психиатру с депрессией. Он её кое-как полечил, а сегодня у тебя — цирроз.

Врач вполне разумно спрашивает: бухаешь, собака? А ты ему: нет, только по праздникам, да и то — не более стакана за раз.

А между тем, депрессия 10 лет назад была симптомом «ласкового убийцы» — гепатита С, а уже сейчас эта болезнь довела тебя до цирроза.

Врач сегодня тебе говорит: не бросишь пить — подохнешь, хотя тебя нужно лечить не от запоя, а сажать на современные интерфероны.

Сильно всё упросила, но вы поняли суть, да?

А будь единая база, электронная карта, где отмечены все ваши обращения в больницы и медцентры, врач намного быстрее и качественнее поставил бы вам диагноз. И лечил бы вас намного успешнее.

А вдруг у меня триппер или три аборта в прошлом, возражает тут либерал. А если триппер, я отвечу, то эти данные вообще должны быть открыты.

Вот лично я не хочу трахаться с человеком, у которого венерическое заболевание было. Простите, но я имею на это право? Имею.

Так почему диагноз сифилитика закон сейчас защищает? А меня, у которой нет сифилиса, закон не бережёт?

Мне кажется, что я важнее для государства, чем развратник, подцепивший заразу, совокупившись со жрицей Венеры.

Я бы сделала медицинские карты всех граждан открытыми для:

1) врачей

2) родственников

3) половых партнёров (с разрешения другого партнёра).

Я бы свою карту показала вышеперечисленным гражданам. А вот человек с открытой формой туберкулёза или женщина, которая всю жизнь предохранялась абортами — вряд ли.

Что думаете?