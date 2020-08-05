“Померила мерой шпагата”: Волочкова повторила трюк Ван Дамма на автожирах

05.08.2020, 19:09, Разное

Известная балерина Анастасия Волочкова недавно посетила Авиацентр “Воскресенск”, фотоснимок из которого затем разместила на своей странице в Instagram. На одном из опубликованных фото знаменитость на автожирах повторила легендарный трюк актера Жана-Клода Ван Дамма.

Посетив одно из занимательных мест, бывшая прима Большого театра решила вновь продемонстрировать свою завидную растяжку, сев на шпагат между двумя автожирами. Как пояснила Волочкова в аннотации к публикации, такое название имеют воздушные транспортные средства, являющиеся гибридом между самолетом и вертолетом. Соответствующие фотоснимки она выложила в микроблоге. К слову, выяснилось, что балерина испытывает аэрофобию, однако в сопровождении профессионального пилота все же решилась совершить небольшой полет на одном из новых агрегатов желтого цвета. Два других же она использовала как подставки во время демонстрации своего традиционного трюка. “На желтеньком я полетала. А беленькие я померила мерой своего шпагата”, – резюмировала звезда.



Примечательно, что мнение подписчиков Волочковой по поводу оригинальных снимков узнать так и не удалось. Это обусловлено тем, что знаменитость довольно давно заблокировала возможность комментирования своих публикаций в своем аккаунте Instagram.