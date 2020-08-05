Мнение: Кто нибудь еще читает Ленту?

05.08.2020, 19:05, Разное

Не, вот что реально достало- так это Лента. Блин, вот реально читал их со дн основания. Думаю, тогда это было лучшее издание, спасибо Носику. А в какое УГ оно теперь превратилось…. Всегда, на всех компьютерах и гаджетах, во всех браузерах у меня Лента была в закладках, ставил её в числе первых. Теперь появилось желание стереть и убрать

Ага, я предвижу ниже сообщения, где люди будут говорить, что сделали это уже давно, что Лента уже не торт. Согласен, не сегодня ко мне пришло это “озарение”, уже достаточно давно заносил их в закладки лишь по памяти. А может быть в надежде, что таки исправятся…. сегодня, видимо, наступил момент истины- стираю к хренам.

Ну посмотрите эти, нахрен, “заголовки новостей”?

Можно было пройтись прямо по пунктам и долго высмеивать эту чушь. Только зачем? Где, мать вашу, главные и правда НОВОСТИ? Я уверенно говорю, что самое важное сейчас- недовольство народа, многие остались без работы, никто в отпуска на море не едет (всякие “звезды” не в счет)…. Главное- выплеск недовольства в Хабаровске. Где, бял, про это?????

Не, сношу кхерам Ленту из закладок. А вы это уже сделали?