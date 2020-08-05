Мнение: Опубликовали эксклюзивные шокирующие кадры из Бейрута

05.08.2020, 19:02, Разное

108 человек погибли, ранения получили свыше 4 тысяч, потеряли кров – более 300 тысяч.

До сих пор не прозвучало официального заявления, что и почему рвануло вчера в Бейруте. Склоняются к варианту с тоннами селитры, которая «ввиду своих химических свойств могла вспыхнуть без каких-либо вмешательств». И отчего-то мне кажется, что это окончательный вердикт.

По-настоящему жутко от того, что подобные технокатастрофы могут произойти даже в эпоху мирового развития: когда людей отправляют в космос, когда никого не удивляют разговоры о чипировании…и многое-многое другое. То есть по факту – никто не мог даже предположить, что эта злополучная селитра возьмёт да всполохнёт! А вместе с ней и половина Бейрута.

«Мощный взрыв в порту Бейрута произошёл из-за халатности портовых работников. Вещества пролежали в порту несколько лет, и никто так и не принял мер для обеспечения их безопасного хранения» – сообщает Sky Newsсо ссылкой на источник.

И пока Китай проводит масштабную проверку по всей стране на условия хранения запасов опасных химических веществ, невольно задумываешься: неужели для того, чтобы подобные катастрофы больше никогда не происходили, предварительно должны погибнуть сотни невинных людей?

И, конечно, никто сейчас не задумается, а разве не должны были власти ежегодно, ежемесячно, ежедневно проверять этот cfvsq порт, зная, ЧТО там находится внутри?

Видите, как всё просто?