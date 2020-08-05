 

Мнение: Опубликовали эксклюзивные шокирующие кадры из Бейрута

05.08.2020, 19:02, Разное

108 человек погибли, ранения получили свыше 4 тысяч, потеряли кров – более 300 тысяч.

До сих пор не прозвучало официального заявления, что и почему рвануло вчера в Бейруте. Склоняются к варианту с тоннами селитры, которая «ввиду своих химических свойств могла вспыхнуть без каких-либо вмешательств». И отчего-то мне кажется, что это окончательный вердикт.

По-настоящему жутко от того, что подобные технокатастрофы могут произойти даже в эпоху мирового развития: когда людей отправляют в космос, когда никого не удивляют разговоры о чипировании…и многое-многое другое. То есть по факту – никто не мог даже предположить, что эта злополучная селитра возьмёт да всполохнёт! А вместе с ней и половина Бейрута.

«Мощный взрыв в порту Бейрута произошёл из-за халатности портовых работников. Вещества пролежали в порту несколько лет, и никто так и не принял мер для обеспечения их безопасного хранения» – сообщает Sky Newsсо ссылкой на источник.

И пока Китай проводит масштабную проверку по всей стране на условия хранения запасов опасных химических веществ, невольно задумываешься: неужели для того, чтобы подобные катастрофы больше никогда не происходили, предварительно должны погибнуть сотни невинных людей?

И, конечно, никто сейчас не задумается, а разве не должны были власти ежегодно, ежемесячно, ежедневно проверять этот cfvsq порт, зная, ЧТО там находится внутри?
Видите, как всё просто?

Источник: Теория элит





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: Парад Победы в Севастополе

25.06 / Без ума от поправок

31.07 / Эксперты назвали самые продаваемые автомобильные бренды в России

04.08 / “Поднимает мне настроение”: Ивлеева рассказала о своем отношении к Бузовой

24.06 / Брат Кейт Миддлтон основал компанию в честь спаниеля, спасшего его от депрессии

29.07 / Облысение: Кто виноват и что делать?

07.07 / В Беларуси появился первый ЧОП с огнестрельным оружием

23.07 / Психологи предсказывают Павлу Прилучному недолгий роман с Мирославой Карпович

15.07 / “Серфинг” на песке и дом на колесах: Крис и Лиам Хемсворты провели выходные в путешествии по родной Австралии

07.07 / Генсек ООН назвал худший сценарий развития мира после пандемии COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска