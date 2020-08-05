Мнение: Подозрения в измене

05.08.2020, 19:01, Разное

Вчерашнее письмо вызвало много обсуждений в моей ленте, в основном под замками.

Мужчины осуждали мужа автора за то, что он – олень, и вместо того, чтобы подать на развод, пошел разбираться с любовником и позориться.

На этом примере хочу рассказать, чем опасно белое пальто.

Белое пальто – это такая психзащита, которая надевается как чехол поверх короны, чтобы создать видимость, будто вас лично данный порок не только не касается, но и физически не может коснуться, вы выше этого настолько, что белоснежны и стерильны.

В данном случае идет речь о таком пороке – как малодушии.

Малодушие заставляет мужчин соглашаться на унижения, чтобы не терять иллюзию нормальной семьи.

Когда речь идет о большом малодушии, о полном отказе от самоуважения, негодование – не белое пальто.

Смотреть, как люди позорятся и сливаются, действительно тяжело. Негодование связано с тем, что нам представить сложно, как нормальный человек может опуститься до такого. Но чтобы мы всерьез могли заявить такое, малодушие человека должно быть во много раз больше обычного, то есть привычного, такого, какое типично для большинства людей. Себя выгодней всего относить к этому самому большинству, на всякий случай, даже если под короной кажется, что вы стоите над всеми.

Вот в письме том если и было малодушие мужа, то совсем небольшое.

А скорее всего его вообще не было, и те, кто его увидели, смотрели через белое пальто.

Всегда надо учитывать, что мы не можем судить о герое по интерпретации автора, особенно если автор – рапан или рыба. Если рапан, вообще нельзя никаких выводов делать, будет с точностью до наоборот. Рыбы тоже все искажают, потому что надо кормить корону и деформировать реальность под свой внешний локус.

Но даже если верить каждому слову автора, мы видим такую историю: муж прочитал любовную переписку жены, позвонил любовнику и позвал его на встречу. Давайте посмотрим в оригинале:

“Почти перед его отъездом мой муж прочитал нашу переписку. Он вызвонил А. Они встретились на старой заправке. А. не хотел допустить драки, так как он сильнее моего мужа. А. сказал ему: я уезжаю, это твоя семья, подумай о детях, какого им будет, если ты придешь в синяках. Пытался его убедить, что секса не было, только флирт”

Всем, кто читал то письмо, очевидно, что любовник все говорил под щипцами автора. Оправдывался, что не хотел допустить драки из жалости к мужу, хотя на самом деле сто лет ему автор не сдалась, чтобы из-за нее с ее мужем драться. Он наоборот извинялся перед мужем и клялся, что не было секса и не планировалось, чтобы ни дай бог не разрушить семью и не стать потом козлом отпущения.

Муж в этой ситуации мог быть почти в границах. Он позвонил любовнику и спросил, что у него с его женой. Этот вопрос может быть задан с целью принять решение о разводе. Вопрос был простой и конкретный скорее всего: ты спишь с моей женой? Да, значит я с ней развожусь. Нет, тогда исчезни. Понятно, что отвечал любовник? Нет, конечно нет, ни в коем случае, не вздумай разводиться, у нас ничего нет и быть не может, мы просто коллеги. Вот что он сказал и даже признался в этом автору, а болтовня про жалость к мужу – крошки ее короне. Не факт, что любовник сильней мужа, этого никто не проверил. Муж может быть более щуплый на вид, а в драке мог оказаться сильней. Все зависит от способности аккумулировать агрессию и от навыка уличных драк. Любовник скорее всего выглядел так, что он испугался, то есть даже по этой части позора мужа не было.

Горячие парни в моей ленте писали, что прочитав переписку муж должен был сразу подать на развод.

Постой, паровоз, не стучите колеса! Кондуктор, нажми на тормоза.

Если вы чуть что готовы подавать на развод, значит вы используете этот трюк как щипцы.

При наличии двух маленьких детей, к реальному разводу надо хладнокровно готовиться.

На прохладную, трезвую голову.

Если вы действительно рассматриваете возможность развода, позаботьтесь о том, чтобы не остаться после развода в луже. Это касается жен и особенно мужей, если они отцы маленьких детей.

Прочитав любовную переписку жены, можно сразу сказать ей об этом и предложить развод.

Обратите внимание: не потребовать развода, не подать на развод, а предложить.

Предложение развода – красивый и благородный поступок. Вы готовы отпустить человека, который полюбил другого, и готовы обсудить с ним дальнейшее совместное родительство. Без скандала и унижений себя.

Обычно супруг не хочет развода и уговаривает не рубить с плеча и вы оказываетесь в выгодной позиции: вас не отпускают, вас удерживают.

Из-за белого пальто и красной тряпки перед глазами при мысли об измене жены многие мужчины отрываются от реальности. Они представляют как хлопнут дверью и уйдут бухать к друзьям. Но взрослая жизнь налагает слишком много ответственности, чтобы можно было просто выйти из неприятной ситуации и забухать, а потом ситуация как-то сама рассосется.

Пока на вас белое пальто, вы настолько презираете всех оленей, что оказавшись с рогами, наломаете этими рогами дров и снесете все, что построили.

Типичный пример – рукоприкладство. Из-за белого пальто и презрения к оленям, обнаружив рога у себя, мужчина рискует впасть в аффект. Одно дело, когда с вами происходит что-то неприятное, даже ужасное, но то, что вы видели у других мужчин, которых уважаете (не презираете). Вы способны среагировать быстро и правильно, сделать самый выгодный ход. Но если происходит нечто запредельное, в крайней степени оскорбительное, достойное только оленей, вы намереваетесь мгновенно уйти, а уйти по какой-то причине не можете, у вас возникает аффект. Аффект – экстраординарная реакция психики, которая получает одновременно два противоположных приказа. Срочно уходи, иначе ты под плинтусом! Уходить нельзя, иначе потеряешь все!

Этот дом – ваш, вы вложили в него деньги, время и душу, возможно до сих пор не расплатились с кредитами. Эти дети – ваши, вы любите их и они любят вас, вы должны обеспечивать им безопасность, вы отвечаете за них головой. И эта женщина тоже ваша, вас связывает очень много всего и вам не плевать на нее. И вот вы должны вскочить и разом умчаться, бросив все, налегке.

Оценивайте свои силы трезво и разумно.

Большинство мужчин, презирающих оленей, оказавшись в такой ситуации, терпят настоящий крах. Все настолько выходит у них из-под контроля, что крыша падает вместе с короной и они способны причинить серьезный ущерб общему имуществу, своей репутации и жене. И дальше уже не жена оказывается виновата. Жена всего-то пофлиртовала с кем-то, ее измена даже не доказана, а вот полученные ею побои – факт. При разводе этот факт будет учтен судом, отец получит меньше прав, чем он мог бы рассчитывать, а жена вместо того, чтобы сожалеть о своем поступке, раскаиваться и пытаться загладить вину, придет к выводу, что была права, изменяя такому агрессору.

Давайте подумаем, какая ситуация наиболее выгодна для мужа, узнавшего о возможной измене.

Самое выгодное для такого мужа – это чтобы жена клялась, что ничего не было.

Либо даже возмущалась: как он мог подумать (если и факта явного флирта нет).

Понятно, почему это самое выгодное? Развестись вы и так можете, но вам по крайней мере не говорят: пошел вон.

Не говорят: я люблю другого.

Не говорят: да, изменяю, ну а как тебе не изменять?

Вот это – позор. Это значит, что вы прощелкали клювом падение своей значимости и она упала очень низко.

Изменили вам или нет – точное знание об этом не в ваших границах. Никто не может гарантировать себе верность супруга. Даже султаны, запиравшие жен в гаремах, иногда получали детей от евнухов, чья стерилизация вдруг оказывалась фиктивна или обратима. Не имея возможности и желания держать свою жену всю жизнь в подвале, вы не можете гарантировать себе ее верность. Маниакальные Штурманы сами роют себе яму.

В ваших границах не состоять в браке с женщиной, которая вас мало уважает или совсем не любит.

В ваших границах, заподозрив измену, предложить жене развод, а точно узнав о факте измены, подать на развод (если вас не остановят).

Как отличить подозрение от факта?

Фактом является заявление жены, что да, она вам изменила.

Даже если представить, что она врет, этого заявления достаточно, чтобы считать измену фактом.

Факт – стать свидетелем измены или прочитать переписку, в которой обсуждается случившийся секс (последнее лучше не делать, в чужих переписках рыться не нужно).

Если фактов измены нет, а есть только подозрение, вы тоже можете развестись.

Ваше право развестись даже просто так, потому что так пожелала ваша левая нога.

Брак – дело добровольное.

Если вам нужен повод, чтобы оказаться на свободе и не быть виновником развода, подозрение измены – отличный повод.

Но если отношения вам дороги и факта измены нет, а есть лишь подозрения, вы можете оставаться.

И выкинуть из головы страхи про оленей.

Если вы не хотите развода, не хотите терять детей и налаженный быт, вы можете считать свои подозрения ложными. Это в границах.

Но для этого важно одно условие. Ваша жена должна дать вам клятву, что измены не было.

У автора письма все так и было скорее всего. Жена отрицала измену, любовник заверял, что был только флирт.

Где олень?

Сам по себе флирт и околоромантические переписки жены с другими – это тоже плохо. Это свидетельство того, что в ваших отношениях – серьезный кризис.

Но оленей нет, нет куколдов, нет других оскорбительных прозвищ, которые мужчины дают тем, кто готов терпеть измены жены.

Если вы хотите иметь хорошие границы и научиться уважению к партнерам, вы должны усвоить, что реагировать вы можете только на то, что является фактом, каким-то зримым поступком или озвученным заявлением партнера.

Вы не должны реагировать на все, что вам показалось, померещилось, почудилось, на все, что может быть, а вдруг, не исключено и возможно.

Если вы будете считать, что при любом подозрении на неверность вы должны выяснять факты и защищать свою честь, вы превратитесь в ревнивую Ищейку, все время вынюхивающую и подглядывающую. Любая Ищейка думает, что делает это с целью “если што, гордо уйти”, а на самом деле так и бегает как крыса и шарит по углам.

Насколько это понятно?

Насколько понятно, что для вашего хода имеет значение ход партнера, а не лаз ему в голову?

Это и женщинам тоже вопрос, они тоже часто с ума сходят и не знают, как реагировать на свои подозрения в измене.