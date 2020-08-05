 

Компания Moderna обсуждает с несколькими странами поставку вакцины от COVID-19

05.08.2020, 18:54, Новости дня

Компания Moderna в среду заявила, что начала переговоры с несколькими странами о поставке своей экспериментальной вакцины против коронавируса и получила около 400 миллионов долларов в качестве первых взносов за возможную поставку.

На прошлой неделе компания объявила о начале поздней стадии испытаний с участием 30 000 человек. Испытания призваны доказать безопасность и эффективность вакцины, что является последним этапом перед получением разрешения от регулирующих органов. В компании говорят, что вакцина может быть готова для широкого использования к концу года.

«Переходя к коммерческой стадии, мы осознаем необходимость ответственного ценообразования в условиях пандемии», – отметил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.





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