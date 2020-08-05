 

Сербия закупила китайские FK-3 вместо российских C-300

05.08.2020, 18:53, Разное

Китай поставит Сербии партию собственных ЗРК FK-3. Обе стороны заключили контракт, несмотря на заявления Белграда о планах на приобретение российских C-300.
В Сеть попал годовой отчет сербской государственной оборонной компании «Югоимпорт СДПР», согласно которому страна уже заказала и оплатила Китаю ЗРК FK-3. По информации из этого же источника, всего в прошлом году Сербия заключила 163 контракта с 31 страной, общая сумма которых составляет $620 млн. Большая часть денежных средств была направлена на модернизацию отечественных МиГ-29, приобретение китайских боевых беспилотников и систем ПВО FK-3, а также французских переносных ЗРК Mistral.

Из СМИ стало известно, что Сербия закупила три дивизиона FK-3, став тем самым единственным на данный момент иностранным государством, которое приобрело эти системы ПВО у Китая. Однако они, по словам военных экспертов, созданы на базе российских С-300, которые Поднебесная получила в 90-х годах и модернизировала, превратив в передвижную установку на четыре ракеты с дальностью и высотой полета 100 км и 27 км соответственно.

Изначально Сербия планировала заключать контракт на поставку отечественных ЗРК С-300, которые ей были представлены в прошлом году в рамках учений «Славянский щит», но их цена, вероятно, оказалась слишком высокой. При этом журналисты сообщили, что Китай продал Белграду комплексы ПВО в долгосрочный кредит под нулевой процент.





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