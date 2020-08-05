Эксперты: Нарушения при строительстве метро в Петербурге могут привести к повтору катастрофы 1974 года

05.08.2020, 18:53, Новости дня

Санкт-Петербург стоит на подземной реке, поэтому грунты склонны к плывунности, что усложняет условия строительства метрополитена. Тем не менее, все эти недостатки возможно исправить и продолжить строительство Красносельско-Калининской линии метро, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

В Санкт-Петербурге Ростехнадзор на три месяца остановил строительство новой ветки метро из-за грубых нарушений. Инспекторам не понравилось, как организована вентиляция шахты, а также претензии были к оборудованию водоотлива и откаточным путям при эксплуатации опасного производственного объекта, коим считается данное подземное сооружение.

«Петербург стоит на подземной реке Малая Невка, которая достаточно полноводная, и грунты склонны к плывунности. Поэтому, если там проблемы с водоотливом, то это может привести к ситуации, которая была между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», то есть к провалам земной поверхности, оседанию и вымыванию грунта», – говорит профессор кафедры Строительства подземных сооружений и горных предприятий НИТУ «МИСиС» Елена Куликова.

В апреле 1974 года в результате разрушительного воздействия плывуна на тоннели произошла авария на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» Кировско-Выборгской линии питерского метрополитена. К концу 95-го оба перегонных тоннеля критически просели, поэтому было принято решение их закрыть и затопить станции. С лета 2004 были введены новые обходные тоннели, в связи с чем движение было полностью восстановлено.

«Поэтому, если там проблемы с водоотливом, то это очень серьезно. А если на станциях глубокого заложения еще и с вентиляцией проблемы, которая является основополагающим моментом, то исправить проблему быстро будет непросто. Просто Питер – это очень сложный город с точки зрения горно-геологических условий, поэтому такие нарушения очень серьезны. Но сейчас техника и технологии сильно выросли, поэтому я думаю, что строители справятся и устранят неполадки», – полагает Куликова.

Главный архитектор «Метрогипротранс» Николай Шумаков также считает, что ничего страшного в отсрочке нет, и в скором времени продолжится строительство петербургского метрополитена.

«Никаких сложностей в строительстве метро в Петербурге быть не может. Существует многолетняя практика в этом городе. Да, были некие инциденты, но тогда ситуация была действительно непредсказуемая – сыграл человеческий фактор. Здесь же, при выполнении грамотного проекта, а все они обычно выполняются на очень высоком уровне, с огромным запасом прочности во всех отношениях: и по работе конструкции, и по работе системы, обеспечивающей безопасность движения, все должно быть хорошо», – рассказывает Шумаков.

Он поясняет, что Ростехнадзор регулярно контролирует все процессы и достаточно серьезно относится к своей работе, поэтому строителям питерского метро, безусловно, стоит прислушаться к ним и исправить все недостатки. По его словам, все нужно делать в соответствии с согласованным проектом, тогда никаких задержек не будет.

Красносельско-Калининская линии должна соединить юг и северо-восток города. Все шесть станций новой ветки метро – глубокого заложения. Реализацию первого этапа строительства планируется завершить к 2023 году.