 

Симоньян назвала дело Ефремова «отвратнейшим фарсом»

05.08.2020, 18:48, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что дело о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова превратилось в «отвратнейший фарс».

«В какой отвратнейший фарс превратилось дело Ефремова. Ведь мог раскаяться, признать вину, попросить прощения (как и сделал поначалу) и отъехать в какую-нибудь вегетарианскую колонию-поселение на обычный по этой статье срок», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

По ее словам, Ефремов «отъедет» в любом случае, но уже «опозоренным».

Ранее гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что найденные у Ефремова в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».





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