В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России

05.08.2020, 18:43, Разное

Он напомнил, что в Великую Отечественную войну в боях с оккупантами погибло около трети населения Белоруссии. Местные жители сражались за единую страну от Бреста до Владивостока, подчеркнул парламентарий.

Отделение Белоруссии от России в 1991 году Федоров назвал незаконным. А в моральном плане это было предательство, подчеркнул депутат.

По его мнению, еще есть шанс отменить прежние решения и восстановить единое государство. Федоров считает, что только так можно избежать войны между Москвой и Минском.

Парламентарий прокомментировал последние заявления Александра Лукашенко в адрес Москвы. Президент пытается представить Россию как главного врага белорусов, сказал законодатель в интервью на ютуб-канале “Белрусинфо”. Батька, уверен Федоров, исполняет волю США.

Во вторник, 4 августа, Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием парламенту. Президент Белоруссии обвинил Россию в экономических потерях республики и пожаловался, что Москва “поменяла братские отношения на партнерские”. Но Россия боится потерять Белоруссию, ведь других надежных союзников у нее не осталось, считает Лукашенко.

Политолог Илья Гращенков назвал позицию белорусского лидера ущербной. По его мнению, президент республики разрушил отношения с российским руководством, но связи двух народов все еще крепки.

Зеленский поговорил с Лукашенко. Он высказал надежду, что задержанные в Беларуси россияне будут переданы Украине.

У Лукашенко есть шанс войти в историю и встать в один ряд с такими известными личностями, как Иуда и Мазепа.

— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) August 5, 2020