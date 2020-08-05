 

В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России

05.08.2020, 18:43, Разное

Он напомнил, что в Великую Отечественную войну в боях с оккупантами погибло около трети населения Белоруссии. Местные жители сражались за единую страну от Бреста до Владивостока, подчеркнул парламентарий.

Отделение Белоруссии от России в 1991 году Федоров назвал незаконным. А в моральном плане это было предательство, подчеркнул депутат.

По его мнению, еще есть шанс отменить прежние решения и восстановить единое государство. Федоров считает, что только так можно избежать войны между Москвой и Минском.

Парламентарий прокомментировал последние заявления Александра Лукашенко в адрес Москвы. Президент пытается представить Россию как главного врага белорусов, сказал законодатель в интервью на ютуб-канале “Белрусинфо”. Батька, уверен Федоров, исполняет волю США.

Во вторник, 4 августа, Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием парламенту. Президент Белоруссии обвинил Россию в экономических потерях республики и пожаловался, что Москва “поменяла братские отношения на партнерские”. Но Россия боится потерять Белоруссию, ведь других надежных союзников у нее не осталось, считает Лукашенко.

Политолог Илья Гращенков назвал позицию белорусского лидера ущербной. По его мнению, президент республики разрушил отношения с российским руководством, но связи двух народов все еще крепки.

Зеленский поговорил с Лукашенко. Он высказал надежду, что задержанные в Беларуси россияне будут переданы Украине.

У Лукашенко есть шанс войти в историю и встать в один ряд с такими известными личностями, как Иуда и Мазепа.

— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) August 5, 2020





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Ленин восстал из ада

13.07 / Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года

27.06 / Экономист рассказал, какая валюта сможет вытеснить доллар из мировой торговли

07.07 / Ученые разгадали феномен «мертвой воды»

23.07 / Дмитрий Маликов показал подросшего сына: Какой красивый

22.07 / Мнение: “Мы верим в насильственные методы”. О требованиях NFAC

03.08 / Напавшие на полицию в Москве мигранты требовали выгнать всех русских

11.07 / Нефтяные богатства Венесуэлы тихо, спокойно, без лишнего шума переходят под контроль России

02.07 / Ученые: Силовые упражнения и аэробная нагрузка способны снизить риск смерти на 40%

08.07 / Актриса Таисия Вилкова впервые стала мамой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска