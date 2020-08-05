 

В мечети Айя-София в Стамбуле умер муэдзин

05.08.2020, 18:43, Разное

Росчерком пера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил бывший православный собор Святой Софии в мечеть Айя-София. Спустя всего несколько дней после этого, 2 августа, на своем рабочем месте в повторно открытой мечети умер исламский муэдзин Осман Аслан, передает “Царьград”. Причиной его смерти называют сердечный приступ.

Напомним, православный собор Святой Софии был построен в Константинополе в дни рассвета Византийской империи. После османского завоевания он превратился в мечеть. Статусом музея его наделил основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. Однако Реджеп Тайип Эрдоган пересмотрел это решение своего великого предшественника.





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