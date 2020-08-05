“Конец всего”: Астроном рассказала о возможной скорой гибели вселенной

05.08.2020, 18:30, Разное

Американская астроном Кэти Мак недавно выпустила книгу, в которой пояснила о возможном скором прекращении существования Вселенной. Научное произведение автора повествует о нескольких вариантах такого процесса.

Исследователь Кэти Мак, представляющая Университет штата Каролина (США), много лет занимается изучением космоса, и по результатам своих исследований опубликовала книгу, имеющую название “Конец всего”. Основным лейтмотивом произведения является тезис о том, что время гибели Вселенной точно не определено, и факт её разрушения может произойти как очень скоро, так и спустя триллионы лет. При этом астроном заявила о некоем чувстве спокойствия, сопровождающем лично её, от осознания непостоянства существования цепи всех галактик. Затрагивая вопрос возможных действий человечества по предотвращению упомянутого сценария, она призвала людей к смирению с ним, поскольку, в любом случае, это произойдет в далеком будущем.

Отдельно эксперт остановилась на вероятных причинах гибели Вселенной. Одной из них Мак считает явление, именуемое распадом вакуума, которое происходит со скоростью света, разрушая при этом все вокруг. Другим вариантом является некий аналог Большого взрыва, при котором планеты, звезды, целые галактики и даже само космическое пространство могут запросто разорваться на части. В свою очередь, перманентный процесс расширения может в итоге породить кризис, вызвавший уникальное состояние космоса. Оно способно породить тепловую смерть в случае достижения Вселенной однородной температуры.