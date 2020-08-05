Милли Бобби Браун рассталась с бойфрендом-рэгбистом

05.08.2020, 18:25, Разное

Звезда сериала “Очень странные дела” 16-летняя Милли Бобби Браун рассталась с бойфрендом – 17-летним игроком в рэгби Джозефом Робинсоном. Как сообщают западные инсайдеры, виной тому послужили напряженные графики обоих: актриса живет на две страны, Великобританию и США, где снимается в проекте Netflix, а спортсмен проживает в Англии и играет за клуб Wigan Warriors.

Джозеф Робинсон и Милли Бобби Браун

Они были очень счастливы вместе, но из-за напряженных графиков не могли постоянно поддерживать связь. Но они оба молоды и впереди их наверняка ждет немало новых романов,

– поделился источник. Известно, что пара состояла в отношениях с 2019 года – они познакомились в ноябре на Мальдивах. Сначала они скрывали роман, но потом начали публиковать совместные снимки и видео в социальных сетях, снабжая их надписью LY – то есть “люблю тебя”. Ранее Милли приписывали роман с Ромео Бекхэмом: по сообщениям западной прессы, Ромео и Милли впервые познакомились еще в 2016 году на 70-й годовщине ЮНИСЕФ. Встречаться они якобы начали в начале 2019 года, причем инсайдеры уверяли, что мама Ромео, Виктория, была без ума от такого тандема.

Милли Бобби Браун