Звезда “Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос раскрыла причину развода с первым мужем

05.08.2020, 18:23, Разное

Бывшая жена Павла Прилучного решила, что должна рассказать миру о том, как на самом деле проходит расставание бывших влюбленных. Артистка на личном ютуб-канале ведет программу, гостями которой становятся звезды, пережившие болезненный разрыв с партнерами.

В новом выпуске Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный до сих пор признается ей в любви. На что Виктория Райдос ответила, что, скорее всего, знаменитость делает так по инерции. Также экстрасенс рассказала о своем первом разводе.

Это случилось 15 лет назад. Эзотерик отметила, что брак – работа, поэтому ни мужчине, ни женщине нельзя расслабляться, иначе это приведет к краху. Звезда “Битвы экстрасенсов” считает, что мы не всегда понимаем, насколько деструктивно ведем себя в отношениях. При этом часто не замечаем, что приносим в общение с близким человеком свою незрелость. По мнению гостьи шоу “Честный развод”, люди перекладывают на партнера ответственность за свои мысли и чувства, и это неправильно.

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Публикация от Виктория Райдос (@viktoriaraidos) 26 Июл 2020 в 3:41 PDT

Виктория Райдос заявила, что до сих пор не может понять, почему поставила своего бывшего мужа на первое место. “Правда в том, что я была счастлива и без него”, – говорит победительница “Битвы экстрасенсов”.

При этом ведьма отметила, что придерживается патриархальной системы ценностей, в которой роль женщины – служить своему мужчине. Сейчас звезда телешоу счастлива в браке с другим человеком. Она благодарна супругу за поддержку и понимание.