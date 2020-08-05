Последствия взрыва в Бейруте разглядели из космоса

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05.08.2020, 18:23, Разное

Масштабный взрыв прогремел в грузовом порту Бейрута днем 4 августа. Согласно последним данным, погибли свыше 130 человек. Сообщается о тысячах пострадавших. Официальные власти сообщают о том, что разрушению подверглась половина города.

Последствия взрыва оказались настолько заметными, что разглядеть их смогли даже из космоса. Российский спутник дистанционного зондирования Земли “Канопус-В” сделал снимок, передает RT. Фото опубликовал Роскосмос.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0

— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

Напомним, как следует из последней версии событий, взрыв в грузовом порту Бейрута произошел из-за детонации хранившейся на складе аммиачной селитры весом в 2,7 тысячи тонн. Она была конфискована с судна, ходившего под флагом Молдавии и принадлежавшего зарегистрированной на Маршалловых островах компании живущего на Кипре российского бизнесмена Игоря Гречушкина. В момент ареста на корабле был российско-украинский экипаж.





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