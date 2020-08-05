Нино Нинидзе рассказала, кем для нее является бывший супруг Ксении Собчак

05.08.2020, 18:17, Разное

Нино Нинидзе пояснила о своих отношениях с бывшим супругом Ксении Собчак. Актриса поделилась, кем является для нее Максим Виторган.

Как пишет «Глобалмкс», после расставания Виторгана и Собчак, и телеведущая, и актер нашли свои новые увлечения. Если звезда «Дома-2» и кандидат в президенты РФ вышла замуж за Константина Богомолова, то Виторган нашел счастье с актрисой Нино Нинидзе. Их знакомство состоялось во время дня рождения одного из общих друзей уже после развода сына именитого актера Эммануила Виторгана со светской львицей и политиком.

Стоит отметить, что, несмотря на некоторые недоразумения, которые наблюдались между Богомоловым и Виторганом, обе пары сейчас счастливы в новых отношениях. Как и многие граждане России, звездные семьи также вместе проводили время на самоизоляции. При этом, по сведениям источников, проживают Виторган и Нинидзе все также порознь. Однако не так давно некоторые СМИ сообщали о том, что грузинская актриса искала в интернете жилье, скорее всего, предположили папарацци, пара все же намерена жить вместе.

А в последних публикациях на странице своего аккаунта в соцсети Instagram Нино Нинидзе откровенно призналась в особенных чувствах, которые она испытывает к возлюбленному. Причем артистка предложила подписчикам ее микроблога самим придумать слова для окончания предложения, оставив многоточие в предложении о своем любимом. Стоит отметить, что в продолжение фразы, кем для нее является «человек, по которому…» поклонники звезды предложили не только слова для выражения чувств вроде «скучаешь». Нашлись и комментаторы, с иронией подошедшие к ситуации. Так, среди указанных ими вариантов были «пробежаться, как по траве», «бегают слоны» и другие.