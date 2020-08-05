Ученые: Мининептун ставит под сомнение теорию формирования планет

05.08.2020, 17:53, Разное

Ученые после проведенного исследования пришли к выводу, что выявленный мининептун K2−25b может поставить под сомнение общепринятую теорию формирования планет. Молодая экзопланета является довольно плотной, что нехарактерно для ее возраста и размеров.

Экзопланета вращается вокруг звезды, находящейся в скоплении Гиады. Объект имеет массу, в 25 раз превышающую массу Голубой планеты, а размер K2−25b – немного меньше Нептуна. Наблюдения за молодой планетой проводились группой специалистов из Принстонского университета (США), возглавляемой Гудмундуром Стефанссоном. Последние данные были получены благодаря использованию телескопов WIYN и APO. Космическое тело находится на удалении 150 световых лет от Земли, а его возраст – порядка 600 млн лет.

Согласно имеющейся теории, образованию планет-гигантов предшествует “сборка” небольшого ядра, которое состоит изо льда и камня и превышает земную массу в 5-10 раз. На следующей стадии происходит притяжение массивных газовых оболочек к ядру. Это ведет к формированию таких газовых гигантов, как Юпитер. Исследователи обнаружили, что экзопланета K2−25b нарушает данный порядок: она практически не имеет атмосферы. Ученые пытаются понять, как мининептуну удалось сформировать ядро большого размера и не накопить массивную газовую оболочку.