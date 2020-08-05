 

Ученые: Мининептун ставит под сомнение теорию формирования планет

05.08.2020, 17:53, Разное

Ученые после проведенного исследования пришли к выводу, что выявленный мининептун K2−25b может поставить под сомнение общепринятую теорию формирования планет. Молодая экзопланета является довольно плотной, что нехарактерно для ее возраста и размеров.
Экзопланета вращается вокруг звезды, находящейся в скоплении Гиады. Объект имеет массу, в 25 раз превышающую массу Голубой планеты, а размер K2−25b – немного меньше Нептуна. Наблюдения за молодой планетой проводились группой специалистов из Принстонского университета (США), возглавляемой Гудмундуром Стефанссоном. Последние данные были получены благодаря использованию телескопов WIYN и APO. Космическое тело находится на удалении 150 световых лет от Земли, а его возраст – порядка 600 млн лет.

Согласно имеющейся теории, образованию планет-гигантов предшествует “сборка” небольшого ядра, которое состоит изо льда и камня и превышает земную массу в 5-10 раз. На следующей стадии происходит притяжение массивных газовых оболочек к ядру. Это ведет к формированию таких газовых гигантов, как Юпитер. Исследователи обнаружили, что экзопланета K2−25b нарушает данный порядок: она практически не имеет атмосферы. Ученые пытаются понять, как мининептуну удалось сформировать ядро большого размера и не накопить массивную газовую оболочку.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Гвинет Пэлтроу подарила 14-летнему сыну мозаику с изображением женской груди

28.07 / Татьяна Буланова раскрыла тайну создания хита «Не плачь»

26.06 / Названы самые свободные от наркотиков регионы России

06.07 / Копы отменяются

25.06 / Павел Трубинер о персонаже в новом сериале “Посторонняя”: Готовясь к роли, ориентировался на друзей-бизнесменов

02.08 / Личное: Инвестировала в станок!

02.07 / У детей с COVID-19 могут проявляться неврологические симптомы вместо респираторных

05.07 / Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США

29.06 / Диетологи рассказали, что универсальной диеты не существует

23.07 / Мнение: Десять причин, по которым мелким быть плохо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска