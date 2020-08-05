 

Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить

05.08.2020, 17:43, Разное

Артистка не понимает, почему детей в школе учат писать “мама мыла раму”, а не, например, “мама ела краба”. Ей странно видеть, что малышам с детства внушают, что женщина должна заслужить любовь и уважение.

Телеведущей возразила Полина Гагарина, которая посчитала, что коллега начинает переходит на “феминистическую тему”. Юлия Барановская не смутилась и еще раз озвучила позицию. Она отказывается понимать, почему девушки обязаны выстрадать свое счастье – это неправильно!

Также артистка вспомнила еще один эпизод из жизни с Андреем Аршавиным. Оказалось, муж неоднократно обманывал ее. Сейчас звезда жалеет, что не поставила свою подпись под браком и ни на что не претендовала.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Ноя 2018 в 2:18 PST

При этом после расставания спортсмен вынудил ее подписать мирный договор, но в итоге обманул. Юлия Барановская не стала вдаваться в подробности предательства, но добавила, что когда любишь, продолжаешь верить, несмотря ни на что.

Напомним, пара рассталась в 2013 году, и до сих пор между бывшими сожителями продолжается спор по алиментам на троих детей. Когда футболист выступал в “Зените”, мог отдавать по пять миллионов на наследников. Сейчас же карьера спортсмена пошла на спад, как и доходы, и он отказывается платить алименты обеим своим бывшим женам.





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