Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года

05.08.2020, 17:43, Разное

Мужчинам и женщинам станет труднее понимать друг друга и находить общий язык в критических ситуациях, так что доходить до них не стоит, как бы ни косячила вторая половинка. Устаканить эмоциональные качели и договориться поможет благоприятное расположение Меркурия в знаке Льва – в любой компании, где есть сильный харизматичный лидер, задающий единый курс, будет царить мир и порядок, гласит гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня пик продуктивности Овнов придется на первую половину дня, так что все важные дела планируйте именно на это время. В обед ждет небольшая посиделка с коллегами, после которой продуктивность заметно снизится, а потом и вовсе сойдет к нулю. На вечер не ставьте важные встречи: это время хорошо для общения с семьей и романтических приключений. Причем, для свиданий стоит выбрать необычное место – крыша дома или ночной парк аттракционов подойдут.

Телец

Тельцам стоит на время забыть о социальных задачах и подумать о себе. В последнее время представители данного знака сфокусированы на множестве вопросов одновременно и это сказывается на их продуктивности: если не устроить заслуженный передых, можно заработать нервный срыв, чего допускать не стоит, предупреждает

гороскоп на 6 августа. В финансовом отношении будет успех только при жестком контроле – стихийный шопинг, который Тельцы используют для снятия стресса, опустошит карманы.

Близнецы

Близнецам пора провести день в окружении приятелей и знакомых. Это может быть как череда приватных встреч “за закрытыми дверями”, так и одна общая вечеринка, которая подарит много приятных моментов всей компании. В любви положитесь на интуицию: сердце само приведет вас к тому человеку, который предназначен судьбой, даже если вы на текущий момент не состоите в отношениях. Тем, кто уже нашел пару, стоит поставить отношения на первое место, а все остальное отодвинуть на второй план.

Рак

Раки с самого утра окунутся в гущу событий: представителей данного знака ждут приключения почти в каждой сфере жизни и везде им захочется принять участие. Гороскоп на сегодня

советует заранее подумать о том, в каких выражениях вы собираетесь объясняться с окружающими, потому что неверно подобранные слова могут надолго рассорить вас даже с самыми близкими людьми. Наибольшая сложность будет в коммуникации с представителями старшего поколения, о чьей позиции вы будете отзываться нелестно или оспаривать ее.

Лев

Львам сегодня захочется немного поумничать и всеми доступными способами выразить свою позицию. Но коллеги не оценят подобное поведение и однозначно дадут понять, что ваше мнение не только не интересно окружающим, но и манера, в которой вы его высказываете, может быть крайне навязчивой. Это повергнет Львов в шок, но ненадолго. Представители данного знака начнут отстаивать свои позиции еще красноречивее, хотя лучшее, что можно сделать – признать поражение и молча заняться другим делом.

Дева

Одиноким Девам улыбнется удача в поисках новой любви, гласит

гороскоп на 6 августа. Присмотритесь к новому коллеге: возможно, именно в его лице вы обретете долгожданное личное счастье. Действуйте смело и решительно. Лучше сразу получить от ворот поворот, чем долго ходить и гадать, ответят вам взаимностью или нет. Также день хорош для планового осмотра у офтальмолога. Вы вовремя заметите ухудшение зрения и серьёзных проблем удастся избежать.

Весы

Весам звезды готовят порцию славы, на которую они не рассчитывали. Кто-то из соседей оставит анонимную жалобу и в первой половине дня придется объясняться с участковым. Помните, вы не сделали ничего плохого или противозаконного, говорите спокойно и ни в коем случае не проявляйте агрессии, даже если вам попытаются вменить в вину то, чего вы не делали. Просто пару дней назад вы не поздоровались с бабушкой у подъезда, а она оказалась крайне злопамятной и решила вам отомстить, наговорив гадостей.

Скорпион

Гороскоп на сегодня утверждает, что день получится суматошным: вас будут постоянно дергать коллеги, доставать сотрудники банков, предлагая кредиты, или замучают вопросами друзья. Не копите негатив в себе и сразу обозначайте границы дозволенного, иначе окружающие просто сядут на шею и будут требовать еще больше внимания, а потом обижаться, когда вы в нем откажете. Вспомните, что у вас и так дедлайны горят и вникайте только в то, что касается лично вас. Остальное подождет.

Стрелец

Стрельцам пора подумать о серьезных занятиях спортом. Если вы адепт здорового образа жизни, пересмотрите принципы питания и немного снизьте нагрузки – работа на износ только истощит организм и не принесет практической пользы. Если вы, наоборот, далеки от физических активностей, добавьте в расписание пару часов на неспешную прогулку по парку рядом с домом или купите себе велосипед. Вам не помешает взбодриться и растрясти лишние сантиметры.

Козерог

Гороскоп на сегодня

сулит Козерогам сложности в личной жизни: обстоятельства могут надолго развести вас с возлюбленным по разным городам или даже странам. Причиной тому будет не новая любовь (что бы вы там себе ни надумывали), а работа. Прежде, чем рвануть за границу и, уж тем более, остаться там жить, ваша половинка предусмотрительно найдет источник прибыли и “разведает обстановку”, что существенно облегчит дальнейшую жизнь. Вместо уныния и постоянных жалоб, окажите любимому человеку поддержку.

Водолей

Чтобы оставаться весь день в хорошем настроении, Водолеям стоит отказаться от критики. И, прежде всего, по отношению к себе. Постоянное самокопание сведет с ума любого, а ваш талант в этом отношении вообще превосходит все мыслимые и немыслимые пределы – если Водолей начал ковыряться в себе, то это надолго. Одним словом, завязывайте с этим безобразием сразу, как почувствуете наступление меланхолии. Лучше распланируйте домашние дела или подумайте об отдыхе.

РыбыСегодня Рыбам поступит неожиданная прибыль: вы можете стать наследником неплохого состояния, получить давно забытый долг, вернуть крупную сумму через суд или даже выиграть в лотерею. Это окажется очень кстати, потому что ваши финансы на исходе. Чтобы снова не остаться на мели, займитесь планированием и экономьте деньги. Даже если ваша половинка будет подбивать потратить все на отпуск или приятные покупки. Думайте головой, а не сердцем, рекомендует гороскоп на 6 августа.