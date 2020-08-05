Предвыборный штаб Трампа подал в суд на Неваду из-за закона о голосовании по почте

05.08.2020, 17:40, Новости дня

Предвыборный штаб президента Дональда Трампа и Республиканская партия подали в суд на штат Невада, чтобы заблокировать новый закон, согласно которому избирательные бюллетени будут разосланы всем зарегистрированным избирателям перед ноябрьскими выборами.

В иске утверждается, что предложенный демократами закон приведет к «неизбежным» фальсификациям на выборах.

Невада входит в число восьми штатов, которые планируют разослать бюллетени для голосования по почте всем избирателям. Избирательные чиновники в большинстве штатов поощряют голосование на дому в связи с пандемией коронавируса.

В интервью Fox News в среду Трамп провел различие между заочным голосованием и голосованием по почте, хотя эксперты по выборам заявили, что по существу различий нет.

«Заочное голосование – это нормально, потому что предусматривает прохождение определенных процедур, – сказал он. – А они хотят беспорядочно выдать бюллетени всему штату. Бюллетени получат все подряд».

Президент, голосовавший по почте во Флориде, сказал, что действующая в этом штате система заслуживает большего доверия, поскольку там было «два хороших губернатора». Нынешний губернатор Флориды республиканец Рон Десантис является союзником Трампа. Губернатор Невады демократ Стив Сайсолак нередко критикует президента.

Трамп неоднократно заявлял, что голосование по почте связано с повышенным риском фальсификаций. Эксперты говорят, что какие-либо фальсификации на выборах встречаются в Соединенных Штатах чрезвычайно редко.

В иске говорится, что новый закон Невады является неконституционным, поскольку фактически продлевает выборы, предписывая подсчитывать бюллетени, полученные в течение трех дней после даты голосования, даже если на них нет почтовой марки.

В качестве примера «хаоса», который вызовет этот закон, приводятся недавние праймериз в Нью-Йорке, результаты которых спустя несколько недель после голосования еще не подсчитаны.

Сайсолак заявил, что закон поможет защитить жителей Невады и их право выразить свое мнение.