Кто победит в противостоянии в Беларуси: власть, или интернет?

05.08.2020, 17:40, Новости дня

Беларусь вступила в последнюю предвыборную неделю. Штаб объединенной оппозиции проводит многотысячные митинги, действующий президент страны посещает предприятия, выступает перед членами Совета безопасности и правительства.

На одном из таких совещаний Александр Лукашенко обрушился с критикой на средства массовой информации: «Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится», – негодовал Лукашенко. А затем дал президентский наказ журналистам: «Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай… Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях – работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям».

Досталось на этом совещании и иностранным СМИ, которые с точки зрения Лукашенко, предвзято освещают избирательную кампанию в Беларуси: «Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам». После чего нынешний глава государства потребовал от чиновников МИД Беларуси: «Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

Исполнение этого приказа не заставило себя ждать: в минувшую пятницу после окончания митинга Светланы Тихановской в Молодечно милиционеры задержали съемочную группу телеканала «Белсат» в составе Алеся Силича, Марии Арцыбашевой, Дениса Дзюбы и Змитера Мицкевича. Сам момент задержания попал в одну из программ «Белсата», правда, в какой-то момент видеокамеру пришлось отключить, но звук продолжал транслироваться в прямой эфир.

И это – всего лишь один, хотя и довольно показательный эпизод, демонстрирующий отношение белорусских властей к журналистам и средствам массовой информации.

«Главной опасностью для Лукашенко и его окружения является “призрак Майдана”»

«В Беларуси традиционно скверно обстоят дела со свободой слова. Страна в этом плане всегда тянется в хвосте мировых рейтингов», – подчеркнул в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПАН» Александр Класковский.

И в качестве примера упомянул, что согласно отчету неправительственной международной организации «Репортеры без границ» (“Reporters without borders”) за 2020 год по уровню свободы прессы Беларусь оказалась на 153-м месте из 180-ти.

«А во время избирательных кампаний эта ситуация обостряется, – продолжил Класковский, – тем более, что нынешняя президентская кампания очень неблагоприятна и дискомфорта для действующего президента Александра Лукашенко, и журналисты все это чувствуют на себе».

Нервозное поведение властей белорусский эксперт объясняет тем, что им пришлось столкнуться с новыми для себя угрозами, поэтому представителей прессы они воспринимают как врагов. Так, в самом начале кампании основным раздражителем для властей стал популярный видеоблогер, автор Youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский. «Он ездил по всей стране, в маленьких городах он давал микрофон обездоленным людям, которые в хвост и в гриву костили власть. И власти увидели в этом опасность, потому что больше всего они боятся улицы, поскольку в избирательных комиссиях свои люди, и подсчет голосов, что называется, схвачен. И поэтому главной опасностью для Лукашенко и его окружения является “призрак майдана”, о чем сам президент неоднократно говорил.

И в результате после очень неуклюжей провокации был арестован сам Сергей Тихановский, который и сейчас находится за решеткой по четырем уголовным статьям», – рассказывает Александр Класковский. И добавляет, что, по его мнению, сильный удар пришелся по блогерам, администраторам пабликов и Телеграм-каналов, объединенных брендом «Страна для жизни». Но при этом достается и журналистам традиционных СМИ – то есть, негосударственных интернет-газет, информационных агентств и тех изданий, редакции которых находятся за рубежом. Их не приглашают на пресс-конференции и другие официальные события, отдавая приоритет государственной и поэтому полностью лояльной прессе. «Таким образом, остальная часть прессы оказывается в информационном вакууме», – оценивает ситуацию Александр Класковский. И продолжает: «Это, как говорится, еще цветочки. Помимо всего прочего, тех журналистов, которые работают “в поле”, то есть на различного рода массовых акциях, их, говоря сленгом, постоянно “винтят”. Одному из них – корреспонденту белорусской службы “Радио Свобода” – даже нос сломали при задержании. Правда, через какое-то время их, как правило, отпускают, хотя могут конфисковать или сломать аппаратуру. А если у издания нет аккредитации, то могут и оштрафовать за “незаконное изготовление продукции средств массовой информации”», – заключает эксперт, отметив, что последний пример, относился, в частности, к телеканалу «Белсат».

«Можно лишить аккредитации журналиста, но что делать с Youtube-каналом?»

Несколько штрихов к нарисованной Александром Класковским картине добавила собственный корреспондент «Новой газеты» в Беларуси Ирина Халип. Прежде всего, она отметила, что в Беларуси исчезли критерии независимости того или иного СМИ. «К примеру, совсем недавно бывший сотрудник “Радио Свобода” Игорь Ильяш вместе со своей женой Катериной Андреевой написал очень важную книгу «Белорусский Донбасс» – о белорусах, которые воюют на стороне сепаратистов ДНР-ЛНР. Как говорится, с адресами-паролями-явками. То есть – серьезная книга, серьезное расследование. И по мере работы на сайте “Радио Свобода” появлялись фрагменты будущей книги. После чего руководителя белорусской службы “Свободы” вызвали в КГБ, и дальше началась прямая работа с “куратором”, который запретил эту тему и определил рамки, в которых может работать независимое медиа», – рассказала собкор «Новой».

И отметила: «К сожалению, в Беларуси это – норма. Все зарегистрированные здесь медиа имеют “куратора” в КГБ, поэтому степень независимости издания здесь очень сложно вывести. А все журналисты иностранных СМИ обязаны иметь аккредитацию МИДа. И эта аккредитация означает те флажки, за которые ты выйти не можешь – за один шаг в сторону тебя аккредитации лишают». При этом Ирина Халип напомнила недавнюю ситуацию с лишением аккредитации депортацией в Россию корреспондента «Первого» телеканала.

Сама Ирина работает собственным корреспондентом «Новой газеты», не имея аккредитации, поскольку, по ее словам, она решила не иметь никаких отношений с государством, чтобы оно не могло ее никак ни в чем ограничивать. «Это значит, что я не могу попасть ни на одну пресс-конференцию официального лица, потому что меня туда никто не пустит. Но в данном случае руководство редакции решило: ну их нафиг, официальных лиц! Существуют стримы, существуют информационные агентства, если понадобится какая-то цитата. Пусть лучше наш корреспондент будет свободен. И это совершенно нормальный подход к делу», – считает собеседница Русской службы «Голоса Америки».

И добавляет, что подобным образом может работать собкор газеты. Но у съемочных групп телеканалов ситуация совершенно иная – им нужна своя студия.

Вместе с тем, сейчас все большую популярность приобретают Телеграм-каналы и видеоблоги, которые делаются в одиночку, или совсем небольшим коллективом. «И сейчас, к примеру, Лукашенко на всяких своих совещаниях говорит, что именно они во всем виноваты, поскольку они выводят людей на митинги. То есть, это – то, что власти выпустили из виду, и с чем не знают, что делать. Можно лишить аккредитации журналиста, но что делать с Youtube-каналом? Можно арестовать конкретного блогера. Так, в деле Тихановского восемь арестованных блогеров.

Теперь власти пытаются наверстать упущенное запугиванием блогеров, но они не рассчитали силы. Можно бороться с определенным количеством журналистов, находящихся территориально в Беларуси, но невозможно бороться с интернетом. Поэтому эту войну, я считаю, они уже проиграли», – подчеркивает Ирина Халип.

«Информация о том, что происходит в Беларуси 9 и 10 августа все равно появится»

К белорусским СМИ, территориально находящимся на территории другой страны, относится сайт «Хартия’ 97» (chapter97.org). Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с главным редактором сайта Наталией Радиной.

«Уже более двух лет власти блокируют сайт “Хартии’97” – на данный момент самого популярного в стране оппозиционного интернет-ресурса. Но люди научились обходить блокировку через зеркала и анонимайзеры, и все равно читают нас, потому что им нужна правдивая информация.

Однако, если мы говорим о ситуации со свободой слова в Беларуси, то надо учитывать то, что в стране существует блокировка независимых сайтов.

Параллельно с этим идет давление на независимые медиа, которые работают внутри страны, и здесь очень важно отметить цензуру, которую осуществляют спецслужбы. Вот это является самым главным, и меня удивляет, что это не является предметом дискуссии в белорусском обществе. Я понимаю, что журналисты боятся поднимать эту тему, но она чрезвычайно важна особенно в ситуации переломного момента, который мы сегодня наблюдаем в Беларуси», отметила Радина, также упомянув эпизод с бывшим корреспондентом «Радио Свобода» Игорем Ильяшем.

«Помимо того, что арестовывают журналистов, избивают их на акциях протеста, мешают проводить прямые трансляции с акций – блогеров хватают, бросают в тюрьму, где они подвергаются пыткам. И очень важно, чтобы все знали их имена. Помимо Сергея Тихановского, это – Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Дмитрий Козлов, Владимир Неронский, Игорь Лосик, и Владимир Цыганович», – подчеркивает Наталия Радина. И заключает: «Конечно, полностью отключить интернет невозможно, но Лукашенко может сделать это хотя бы на день выборов, но вряд ли это произойдет надолго, потому что иначе просто встанет колом вся страна. И полностью перекрыть информацию невозможно, потому что сейчас помимо журналистов все люди могут записывать на мобильные телефоны видео, которые они выложит в интернет. Поэтому все действия в этом направлении абсолютно бессмысленны. Информация о том, что происходит в Беларуси 9 и 10 августа все равно появится».

«Мы готовы к тому, что ситуация будет усугубляться»

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий заметил, что в информационном плане каждая избирательная кампания в стране проходит все быстрее и быстрее. «Раньше, чтобы распространить информацию кандидатам, их штабам, избирателям и так далее – нужно было больше времени для подготовки газетной статьи или телесюжета. Сейчас все происходит молниеносно, все события становятся достоянием общественности очень быстро. С утра может быть запланирована какая-то акция, и на нее собираются тысячи и даже десятки тысяч людей», – отмечает он. И поясняет, что этому способствуют социальные сети и Телеграм-каналы. А благодаря развитию интернета доступ к независимой и объективной информации стал возможен и для тех граждан, кто привык пользоваться традиционными и официозными СМИ.

«Люди уже не сидят сутки напролет у телевизора, они смотрят Youtube-каналы. На этом и возник феномен Сергея Тихановского, который создал свой канал, пользовавшийся популярностью и у старшего поколения», – свидетельствует Борис Горецкий.

Отмечая трудности, которые испытывают журналисты независимой прессы, он утверждает, что у них есть и некие преимущества: «Пока власть все эти годы сражалась за тиражи печатных изданий и принудительную подписку, независимые издания, фактически, захватили интернет. И хотя у многих из них нет аккредитации, и они не могут попасть на официальные мероприятия, у них есть несколько плюсов. Это и тот же интернет, и, конечно, фидбэк, то есть обратная связь с читателями, что обеспечивает огромный вал информации.

И так как независимые издания более популярны в интернете, чем государственные, люди присылают туда собственные сообщения. И с каждым значимым событием аудитория таких изданий растет, чему, кстати, в этом году способствовал коронавирус. Потому что по телевизору нам говорили, что проблемы нет, а люди искали правдивую информацию, и в первую очередь – в независимых изданиях в интернете».

Подобно своим коллегам, Горецкий отмечает, что по мере продвижения президентской кампании усиливается давление на журналистов негосударственных СМИ: «Власть боится распространения информации, о чем свидетельствуют недавние задержания журналистов после митингов. И если проходит какая-то акция, власти стараются захватить максимальное количество журналистов, чтобы было некому вести съемку и распространять ее в интернете. Ведь информация, это то – что побуждает людей к действию. Поэтому уровень репрессий против журналистов повысился, с начала избирательной кампании у нас было более шестидесяти инцидентов с задержанием журналистов, шестеро наших коллег отбывали административные аресты», – рассказывает заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов.

И прогнозируя развитие событий в последнюю предвыборную неделю и в день голосования, отмечает: «Конечно, эти репрессии усилятся еще больше. Вот сейчас, во время последних событий, когда люди передавали петиции у здания КГБ, были задержаны 13 журналистов, и милиция всем нашим коллегам напрямую так и говорила: “девятого числа мы вам вообще ничего не дадим снимать, можете даже не выходить (на улицы)”.

Мы ожидаем эскалацию, власть об этом говорит открыто, президент сказал МИДу выдворять из страны иностранных журналистов, которые будут “нагнетать”. Но это – парадигма власти, она сражается с информацией.

Мы же готовы к тому, что ситуация будет усугубляться, поддерживаем связь с юристами, у нас есть договоренности с адвокатами. Во время предыдущих выборов мы проходили это не раз, и готовы, что сейчас репрессии только увеличатся», – подытоживает Борис Горецкий.