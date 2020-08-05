Samsung Galaxy S21 выйдет без подэкранной камеры

05.08.2020, 17:30, Разное

Новый подход к выпуску флагманских смартфонов нашли в Samsung, Galaxy S21 не получит ожидаемой подэкранной фото-видео-камеры. Более того, в них может отсутствовать фронтальный объектив для селфи.

Как пишет «Ньюинформ», предполагаемый подэкранный датчик для фронтальной камеры, скорее всего, Samsung не будет устанавливать в свой новый флагман. Ряд блогеров высказывают предположение, что Samsung Galaxy S21 может стать пионером в категории аппаратов без фронтальной камеры вообще.

Впрочем, такой радикальный шаг крайне маловероятен, так как есть много других вариантов для размещения селфи-модуля. Так, на рынке уже есть смартфоны с вырезами и выдвигаемыми камерами, также есть варианты вращающегося элемента с единственным объективом как для обычной съемки, так и для фронтальной.

Возможный отказ от передней камеры, встроенной внутрь дисплейной панели, объясняется несовершенством данной технологии. Из-за ряда недочетов она может работать некорректно, что вызовет множество проблем с клиентами.

Идти на такой риск южнокорейская компания не готова, тем более, что подэкранный датчик является слишком дорогостоящим. Новая же политика корпорации состоит в удешевлении выпускаемых девайсов. Поэтому встроенной селфи-камеры в Galaxy S21 не будет.