Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти

05.08.2020, 17:23, Разное

Гращенков напомнил слова Лукашенко о том, что отношения российского и белорусского народов перестали быть братскими и стали партнерскими. Такую позицию эксперт назвал ущербной.

После этого Лукашенко стал для Кремля вторым врагом после США, считает Гращенков. Белорусский президент окончательно разрушил отношения с российским руководством, но связи двух народов по-прежнему крепки, сказал эксперт в интервью “Еврорадио”.

Он напомнил, что большая часть экономики Белоруссии зависит от России и ориентирована на торговлю с восточным соседом. Еще недавно невозможно было представить, что Лукашенко выступит с жесткой речью в адрес Москвы, отметил Гращенков. “Мы, наоборот, ожидали, что будет Союзное государство”, – недоумевает эксперт.

Напомним, что Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому парламенту во вторник, 4 августа. Речь Батьки была насыщена критикой в адрес России. Президент обвинил Москву в том, что та превратила братские отношения в партнерские, попутно добавив, что Кремль боится потерять Белоруссию, поскольку других по-настоящему надежных союзников у него не осталось.

Высказал Лукашенко и экономические претензии. Цены на газ для Белоруссии политик назвал несправедливыми, а кредиты – дорогими. Из-за этого экономика республики за пять лет потеряла 9,5 миллиарда долларов, возмутился глава государства.

Обращение Лукашенко состоялось за несколько дней до президентских выборов. Голосование пройдет 9 августа. Это самая трудная предвыборная кампания для белорусского лидера. Против него объединилась оппозиция. Ее лидер Светлана Тихановская собирает на митингах десятки тысяч сторонников. Лукашенко требует от армии и правоохранительных органов быть готовыми подавлять беспорядки.

А как расценивать слова Лукашенко в адрес России «Будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело»?! Я так понял это просто «братские» пожелания ?! pic.twitter.com/AErHDPFgbE

— Громов Сергей (@sohi1962) August 5, 2020