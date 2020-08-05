Полина Гагарина впервые рассказала о разводе

05.08.2020, 17:23, Разное

О том, что у Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова брак трещит по швам, стали говорить еще в конце прошлого года. Тогда особо наблюдательные поклонники заметили, что певица перестала носить обручальное кольцо. А недавно Дмитрий Исхаков признался, что они с артисткой действительно расстались. Интересно, что пока развод они не оформили.

Теперь и сама исполнительница решила высказаться на тему развода. В разговоре с ведущими Жанной Левиной-Мартиросян, Юлией Барановской и Натальей Красновой Полина Гагарина призналась, что никогда не хотела обсуждать на всю страну подробности своей частной жизни. “Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь”, – призналась певица.

“Я абсолютно не прагматичный человек, скорее романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Потому что мне кажется, это невозможно, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу”, – объяснила свою точку зрения артистка.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Май 2020 в 4:47 PDT

Если же, отметила певица, она все же была бы вынуждена подписать брачный договор, то только с тем условием, что там бы была такая фраза: “Если вдруг что – претензий друг к другу не имеем”.

Между тем ходят слухи, что Дмитрий Исхаков недолго страдал в одиночестве. Говорят, будто фотограф счастлив в отношениях с банкиршей по имени Екатерина. Особую пикантность добавляет тот факт, что у женщины есть маленький ребенок.