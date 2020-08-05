Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

05.08.2020, 17:23, Разное

В конце весны фигуристка Александра Трусова решила, что в новом сезоне ее тренером будет не Этери Тутберидзе, а Евгений Плющенко. Многие считают, что спортсменку не устроил метод подготовки к соревнованиям. Но Тутберидзе уверена в своем профессионализме и подходе, поэтому не намерена что-либо менять.

Позанимавшись некоторое время с Трусовой, Плющенко понял, что спортсменке не хватало скольжения, катания и артистичности. Сейчас Евгений работает с Александрой именно над этими качествами. Во время беседы с журналистами фигурист назвал спортсменку труженицей и большим подарком.

Супруг Яны Рудковской отметил, что Трусова ничего не боится, “идет в атаку, как бультерьер”. Правда, тренировки все равно не проходят гладко. Иногда фигуристка “показывает характер”.

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 16 Июл 2020 в 1:31 PDT

Напомним, недавно об уходе Александры Трусовой, Вероники Жилиной и Алены Косторной от Этери Тутберидзе высказалась Ирина Роднина. Она считает, что девочки не справились с конкуренцией и так называемыми “олимпийскими играми”, которые для них устраивала наставница во время тренировок.