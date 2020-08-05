 

СБУ разоблачила масштабное присвоение бюджетных средств при строительстве амбулаторий в Харьковской области

05.08.2020, 17:20, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области масштабную коррупционную схему на строительстве центров первичной медико-санитарной помощи. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, к схеме были причастны должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных к ним 14 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

По данным СБУ, в течение 2018–2019 годов департамент капитального строительства Харьковской ОГА выделил более 360 млн грн для строительства 30 сельских амбулаторий в разных районах области. По результатам местных тендеров эти средства были перечислены строительным фирмам и задействованным субподрядным организациям. Инициированные СБУ строительно-технические и экономические экспертизы показали, что часть из этих средств была присвоена участниками схемы путем существенного завышения стоимости и объемов выполненных работ.

Установлено, что при возведении только двух медицинских центров растрата бюджетных средств превысила 1 млн грн. Сейчас трем руководителям подрядных фирм, задействованным в коррупционной схеме, объявлено о подозрении по ч. 2, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На имущество одного из фигурантов наложен арест, еще один – объявлен в розыск.

Сейчас проверяется причастность других должностных лиц к противоправной деятельности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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