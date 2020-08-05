 

К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей Украины– Минздрав

05.08.2020, 17:20, Новости дня

Киев и 10 областей Украины по состоянию на 5 августа не соответствуют условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В столице отмечена негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%). Этот показатель превышен также Житомирской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Закарпатской и Черновицкой областях превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц.

Показатели проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствуют нормам во всех областях Украины.

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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