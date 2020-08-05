 

Что произошло за ночь 5 августа

05.08.2020, 17:18, Разное

Коротко.

  • Число погибших из-за взрыва в порту Бейрута увеличилось до 78, осколочные ранения получили еще около 4 тысяч человек. В столице Ливана была повреждена половина зданий, больницы переполнены. Причиной взрыва власти назвали сварочные работы в одном из ангаров, из-за которых загорелись 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованных с российского корабля в 2014 году. На среду в Ливане объявили национальный траур.

  • Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов уйдет с должности в связи с выходом на пенсию. Как сообщили источники «Коммерсанта», это связано с коррупционным скандалом в управлении и не состоявшимся уголовным преследованием следователя по особо важным делам ГСУ СК Руслана Миниахметова.

  • Провайдер бесплатного Wi-Fi в московском метро выиграл тендер на поставку камер с распознаванием лиц для вагонов подземки. Как обнаружили «Ведомости», за 1,38 млрд рублей «Максимателеком» установит 12 304 вагонных камер с необходимыми для них серверами и LTE-роутерами. Мэр Сергей Собянин в начале года обещал, что система заработает в подземке к сентябрю.

  • Арендаторы трубоукладочной якорной баржи «Фортуна» отрицают возможное участие в строительстве «Северного потока-2» в водах Дании. Власти страны в июле дали разрешение на использование судов ее типа на дне Балтийского моря; уже использующееся там судно «Академик Черский» не может работать в полной мере из-за угрозы американских санкций для страховщиков.

    • Источник: Новая газета





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