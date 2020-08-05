Врач Сергей Агапкин назвал три полезных продукта для восстановления суставов

05.08.2020, 17:17, Разное

Врач Сергей Агапкин назвал три полезных продукта, позволяющих восстановить суставы. Для избежания артроза и остеопороза важно, чтобы питание было сбалансированным, содержало укрепляющие внутрисуставные хрящи микроэлементы и витамины.

К основных факторам, провоцирующим развитие заболеваний суставов, относится нарушение питания суставного хряща, приводящее к его постепенному разрушению. Это может происходить из-за избыточного веса, интенсивных занятий спортом, особенностей работы, гормональных нарушений, врожденных дефектов суставов. В результате хрящ теряет упругость, в его толще возникают микротрещины, нарушаются процессы кровоснабжения.

В эфире популярной передачи “О самом главном” ведущий объяснил, что изменить ситуацию можно, включив в рацион некоторые продукты. Для уменьшения дискомфорта и воспаления при таких заболеваниях, как артроз или остеопороз, рекомендуется употреблять богатую жирными кислотами омега-3, фосфором, цинком скумбрию. В сутки достаточно потреблять около 30 граммов.

Для борьбы с заболеваниями суставов эффективно употреблять киви. В половинке плода содержится дневная норма витамина С, необходимого для формирования соединительных тканей и хряща. Еще один незаменимый продукт – овсянка, содержащая марганец, участвующий в формировании коллагеновых волокон. В день достаточно двух тарелок каши для обеспечения организма полезным элементом.