 

В Курганской области введут сертификаты на бесплатное посещение кружков детьми

05.08.2020, 17:08, Новости дня

С 1 сентября в Курганской области начнут действовать специальные сертификаты, по ним дети смогут бесплатно посещать кружки и секции, эта мера заработает по нацпроекту «Образование», сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова.

«С 1 сентября этого года в Курганской области дети получат специальные сертификаты для бесплатного посещения кружков и секций в рамках программ дополнительного образования. <…> Каждый ребенок в возрасте от пяти до 18 лет может получить сертификат, с помощью которого он сможет записаться на выбранную им программу и посещать занятия бесплатно. У сертификата есть свой номинал. Размер номинала определяют муниципальные власти, поэтому он будет отличаться в разных районах», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По сертификату с осени 2020 года дети смогут посещать муниципальные организации, с 1 января 2021 года – частные. На начальном этапе система персонифицированного финансирования будет введена в Кургане, Шадринске и 14 муниципальных образованиях. На сегодняшний день уже 43% родителей в регионе зарегистрировались в системе и получили сертификаты.

В ведомстве уточнили, что с помощью системы персонифицированного финансирования можно проанализировать, какие программы допобразования наиболее популярны и полезны. «Наша задача, чтобы родители и их дети проголосовали рублем за востребованных педагогов дополнительного образования. За ребенком закрепляются бюджетные денежные средства, которые можно потратить только на оплату кружка или секции», – цитирует пресс-служба директора департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова.





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