 

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек

05.08.2020, 17:08, Новости дня

Не менее 113 человек погибли в результате взрыва в Бейруте, об этом в среду сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Министр сообщил, что десятки людей по-прежнему находятся под завалами, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Глава администрации Международного аэропорта Бейрута заявил, что в результате взрыва воздушная гавань не пострадала. Аэропорт продолжает работу в обычном режиме, сообщил он в эфире канала «Ливан-24».

Союз журналистов РФ сообщил, что в результате взрыва ранения получили больше 10 местных журналистов.

«По информации, проступающих от наших ливанских коллег, в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа, ранено 17 местных журналистов, 3 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Взрывом нанесен ущерб ряду редакций, а также офису Союза журналистов Ливана (Syndicat des journalistes libanais)», – отметили в организации.

СЖР направил письма с соболезнованиями ливанским коллегам и посольству Ливанской республики в России.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Сообщалось, что пострадали 4 тыс. человек. От взрыва пострадала половина города, взрыв сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.





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