 

Редкий выход: сын Джонни Деппа и Ванессы Паради Джек с возлюбленной в Париже

05.08.2020, 17:06, Разное

18-летний сын Джонни Деппа и Ванессы Паради – Джек Депп – пожалуй, самый скромный представитель их семейства. Он не пытается прославиться за счет своих знаменитых родителей, не предоставляет скандальных поводов СМИ, не заключает рекламные контракты и не дает интервью. Во всяком случае, пока. Единственный шанс увидеть его появляется благодаря усилиям папарацци. Так, вчера им удалось запечатлеть Джека на прогулке в Париже со своей девушкой, 20-летней моделью и начинающей певицей Камиллой Янсен. Впервые об их романе заговорили в августе прошлого года.

Каков будет профессиональный путь Джека, пока точно не известно. Его отец Джонни Депп рассказывал в интервью журналу Philippine Daily Inquirer:

Мой сын Джек всегда был очень талантливым художником. Он действительно очень хорошо рисует. Он также отличный музыкант. У него есть способности и слух. Но, если не считать школьные спектакли и всего такого, он никогда не выражал желания стать актером. Фух!

Отметим, Джек Кристофер и его старшая сестра – Лили-Роуз – появились на свет в гражданском браке Ванессы Паради и Джонни Деппа, которые были вместе с 1998 по 2012 годы. Расставание пары прошло спокойно, уже после разрыва актер купил бывшей жене и детям дом в Лос-Анджелесе и продолжил периодически видеться с ними. 





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