Генетика «здоровой семьи» не защитит от возникновения рака

05.08.2020, 16:53, Разное

От возникновения рака не сможет защитить просто крепкий иммунитет или генетика «здоровой семьи». По утверждению главного онколога российского Министерства здравоохранения Андрея Каприна, риск образования злокачественной опухоли абсолютно не зависит от наследственности.

Как пишет «Слово и дело», статистика отмечает только порядка 15% раковых новообразований, возникновение которых было связано с генетической предрасположенностью. Намного более значимыми, чем наличие или отсутствие в роду подобных больных, являются образ жизни и вредные привычки.

Так, курение и злоупотребление алкогольными напитками повышают вероятность онкологии в 30 раз. Среди провоцируемых ими заболеваниями наиболее часто фиксируются рак легкого, печени и мочевого пузыря. Лучшей защитой от онкологии является отказ от неправильного питания и пагубных увлечений.

Также увеличивается риск развития рака с возрастом. После преодоления 65-летней черты каждые пять лет можно приравнять к 10% возрастания вероятности мутаций в клетках. Такие необратимые процессы также вызывают появление злокачественных новообразований. Потому в пожилом возрасте особенно важно придерживаться здорового образа жизни, отказавшись от сигарет и спиртного, а также заниматься спортом и укреплять организм.