Ученые обнаружили 17 новых симптомов COVID-19

05.08.2020, 16:53, Разное

Ученые из университета Индианы (США) обнаружили 17 новых симптомов COVID-19, пишет издание New York Post. Одним из таких сигналов являются трудности с концентрацией внимания.

Обнаружить новые признаки опасного заболевания удалось благодаря опросу. Хотя, в то же время исследователи предполагают, что не исключаются еще 98 других вероятных симптомов. К предупреждающим знакам относятся: сильная нервная боль, проблемы со сном, зрением, выпадение волос, изжога, дискомфортные ощущения в спине и груди, беспокойство, головокружение, нарушение памяти.

Согласно статистическим данным, треть участников исследования жаловались на сильное выпадение волос. По признанию женщины, заразившейся коронавирусом в апреле нынешнего года, на данный период она потеряла 75% шевелюры, в результате чего задумалась о покупке парика. Предполагается, что данная тенденция связана с телогеновым эффектом, связанным с сильным стрессом или потрясением. Чаще всего указанный процесс получает свое начало через три месяца после травматичного события.

Руководитель научной работы доктор Ламберт высказался по поводу выявленных признаков COVID-19 таким образом: «До тех пор, пока не появятся новые исследования, позволяющие понять, почему возникают эти долгосрочные симптомы и как их лечить, многие люди будут продолжать страдать дома: кто-то из-за болезненных признаков, кто-то из-за непроходящих побочных эффектов заболевания и неизвестности».