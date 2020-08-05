 

Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

05.08.2020, 16:53, Новости дня

Соединенные Штаты не должны упускать свои возможности в Белоруссии «ради региональной безопасности и стабильности», сообщила кандидат на должность посла США в Минске Джули Фишер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«У нас есть возможности в Белоруссии. Ради региональной безопасности и стабильности мы не можем упустить эти возможности», – приводит ее слова ТАСС.

Фишер призвала США двигаться по пути сотрудничества, которое она сравнила с «улицей с двусторонним движением». «Мы будем двигаться вперед соответствующими темпами, как того хотят белорусы, как того требуют наши национальные интересы и как того требуют наши ценности», – сказала она.

По словам кандидата, Белоруссия все в большей мере привлекает американские инвестиции. Она пообещала, что в случае, если займет этот пост, будет «поддерживать создание американской торговой палаты в Минске, а в Вашингтоне – делового совета, который сосредоточит свое внимание на Белоруссии».

Кроме того, Фишер выразила беспокойство тем, что власти Белоруссии продолжают «задержания и давление на оппозицию», ограничивают прессу и гражданское общество. «Права человека в Белоруссии остаются проблемой», – констатировала она.

По словам кандидата на пост посла в Минске, «несмотря на многочисленные инциденты в ходе нынешней избирательной кампании», США наблюдали тенденцию к «умеренным улучшениям» в обращении с политической оппозицией.

Она добавила, что Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны. «Белоруссия не должна быть вынуждена зависеть от какой-либо одной страны ради ее процветания и безопасности, и мы не просим Белоруссию выбирать между Востоком и Западом. Страны, как и люди, выбирают своих друзей, но не своих соседей», – сообщила Фишер.

Газета ВЗГЛЯД писала о Фишер, которая станет первым за 12 лет послом Соединенных Штатов в Минске. Она русскоязычный дипломат с опытом работы в «оранжевом» Киеве и в Грузии при Саакашвили. 





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