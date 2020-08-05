Проректора МГУ задержали в Москве

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05.08.2020, 16:53, Новости дня

Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. Он доставлен в Саранск для проведения следственных мероприятий.

«Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), – передает источник ТАСС в правоохранительных органах.

На данный момент Гришин доставлен в Саранск в рамках дела.

«Следственными органами по Республике Мордовия расследуется уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). В рамках расследования следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского управления МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства», – сообщили в СК.

Уточняется, что у подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете проведены обыски.

«Среди изъятого – денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – добавили в СК.

Напомним, в феврале этого года президент московской Федерации хоккея и банкир Сергей Менделеев был задержан по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба 3 млрд рублей.





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